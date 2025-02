Công ty Điện lực Thanh Hoá: Đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể, cán bộ, người lao động, năm 2024, Công ty Điện lực Thanh Hoá đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống nhân dân trong tỉnh.

Chuyển đổi số mạnh mẽ trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hoá đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Trên cơ sở căn cứ vào đặc điểm, tình hình của đơn vị, Công ty Điện lực Thanh Hoá đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người trong lao động sản xuất và tham gia giao thông, không có tai nạn điện trong dân và đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ. Việc cấp điện được Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn đảm bảo, ổn định đáp ứng nhu cầu cho nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển lưới điện tại các khu vực biên giới, trọng điểm kinh tế, chính trị, xã hội. Tăng cường phối hợp với cơ quan quân sự, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đảm bảo cơ quan an toàn làm chủ.

Trong đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Thanh Hoá tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện. Thực hiện cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến tương đương dịch vụ công cấp độ 4, giải quyết phục vụ trên 40.000 nhu cầu dịch vụ điện của khách hàng. Công ty là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện Đề án 06 của tỉnh, cũng như cung cấp dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa phương. Tỷ lệ thu tiền điện đạt 100%, vượt 0,2% so với kế hoạch Tổng công ty giao, không có phát sinh nợ khó đòi trong năm…

Trong công tác an toàn công nghệ thông tin và chuyển đổi số, trong năm 2024, Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục thực hiện chuyển đổi số một cách mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, góp phần hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa vận hành và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Các hệ thống thông tin của công ty hoạt động an toàn ổn định, các hệ cơ sở dữ liệu quan trọng được bảo vệ nghiêm ngặt không bị tấn công mạng.

Ngoài ra, công ty còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội qua việc ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ, các gia đình cựu chiến binh trong tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở kiên cố. Thăm và tặng quà, tri ân các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các hộ nghèo, người già neo đơn, gia đình chính sách, khó khăn thuộc các thôn bản vùng sâu, vùng xa mới đóng điện và cho các trường học...Trong năm 2024, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hoá tích cực phối hợp với tổ chức, chính quyền các cấp địa phương tham gia thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại huyện Thường Xuân, các hoạt động hiến máu nhân đạo thường niên trong tỉnh và Tuần lễ hồng EVN lần thứ X của ngành…

Từ việc thực hiện quyết liệt trên, năm 2024, chỉ tiêu dịch vụ điện lực của Công ty Điện lực Thanh Hóa đã có sự bứt phá rõ rệt với doanh thu đạt tỷ lệ 107,9% kế hoạch và bằng 120,2% so với năm 2023, lợi nhuận đạt 107,6% kế hoạch và bằng 125,85% so với năm 2023.

Với những kết quả đạt được, Công ty Điện lực Thanh Hoá đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như‎: Danh hiệu đơn vị Anh hùng; Huân chương Quân công; Huân chương chiến công; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý‎ khác cho các tập thể, cá nhân. Ngoài ra, Công ty Điện lực Thanh Hoá vinh dự được UBND tỉnh tặng bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá”.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy sự phát triển bền vững

Tiếp nối những kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2025, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo tiếp tục duy trì thực hiện kiểm soát các loại hình dịch vụ điện lực, nhất là các công trình điện phát triển mới tài sản khách hàng. Trên cơ sở đó chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ tháng cho các Điện lực, đồng thời giao trách nhiệm cho các phòng ban chuyên môn Công ty trong việc kiểm soát và chỉ đạo điều hành từng loại hình dịch vụ cần xác định phải mang tính bứt phá tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của đơn vị.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2025 này và những năm tiếp theo của Công ty chính là tiếp tục nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Xác định đây là một thách thức lớn, cùng với dự báo các tình huống, diễn biến có thể xảy ra, đơn vị đã chủ động các giải pháp trên cơ sở phân tích, nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, quy trình từ công tác quản trị bộ máy, con người, đến thực thi theo từng lĩnh vực cụ thể.

Đối với dịch vụ điện lực, để thực sự nâng cao năng lực cạnh tranh cần phải tập trung xây dựng thương hiệu mạnh thông qua triển khai các chương trình quảng bá trên truyền thông số, tăng cường tương tác với khách hàng qua mạng xã hội, email, marketing, ứng dụng di động, cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng, ứng dụng công nghệ số vừa chăm sóc khách hàng vừa đơn giản hóa các thủ tục, cung cấp các gói dịch vụ linh hoạt cho hộ gia đình, doanh nghiệp và khu công nghiệp, tăng cường tính minh bạch và tiện lợi trong thanh toán, hỗ trợ đa dạng phương thức tiếp cận cũng như triển khai chính sách ưu đãi cho khách hàng thanh toán sớm hoặc sử dụng điện tiết kiệm. Cùng với đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao tay nghề cho đội ngũ người lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất... nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới đặt ra. Mục tiêu là phải xây dựng được hình ảnh của một doanh nghiệp gắn liền với năng lượng xanh, bền vững, dịch vụ chuyên nghiệp và có trách nhiệm với cuộc sống cộng đồng…

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2025, ông Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đề nghị các đơn vị cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả, thành tích đã đạt được. Phải tiếp tục nổ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2025. Năm 2025 là năm bứt tốc, về đích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, từ đó các đơn vị cần phải rà soát lại các chỉ tiêu đưa ra đã xem hoàn thành đến đâu, chỉ tiêu nào thực hiện tốt và có thể vượt thì mạnh dạn thay đổi tăng cao hơn, chỉ tiêu nào khó hoàn thành cần xem xét đánh giá và đưa ra giải pháp để được đảm bảo hoàn thành. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, cấp ủy chi bộ tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo toàn diện trên các mặt hoạt động kinh tế, chính trị của đơn vị thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra.