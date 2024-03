Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cung ứng điện đến khách hàng, Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chung tay đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thêm những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Với những người khỏe mạnh, có điều kiện kinh tế thì việc có được ngôi nhà khang trang, sạch sẽ có lẽ sẽ không quá khó, nhưng với những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống, những gia đình lao động nghèo thì một ngôi nhà có khi chỉ là mơ ước của cả cuộc đời. Hiểu được nỗi niềm của bà con, những năm gần đây, PC Quảng Ngãi đều dành nguồn kinh phí hỗ trợ bà con xây dựng mới hay sửa sang lại nhà cửa.

Gia đình ông Đỗ Tấn Vàng (92 tuổi, trú tổ dân phố Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) mới đây vừa dọn về ở trong ngôi nhà mới kiên cố. Ước mong về mái nhà che nắng che mưa đã trở thành sự thật với gia đình ông. Hoàn cảnh gia đình ông Vàng vốn khó khăn, con cái thường xuyên đau ốm.

Trước đây, gia đình ông sinh sống trong ngôi nhà cũ kỹ, xuống cấp, không đủ khả năng làm nhà mới. Từ sự ủy quyền của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, PC Quảng Ngãi đã hỗ trợ gia đình ông Vàng 60 triệu đồng, cộng với số tiền gia đình gom góp, bà con hỗ trợ thêm giúp gia đình ông xây ngôi nhà mới.

Bên cạnh đó, PC Quảng Ngãi còn hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện trong ngôi nhà và hướng dẫn các thành viên trong gia đình ông cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Phát huy truyền thống ngành điện

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa là hoạt động an sinh xã hội do Tổng công ty Điện lực miền Trung tổ chức hàng năm trên địa bàn 13 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Trong năm 2023, ngành điện hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà tình nghĩa (60 triệu đồng/ngôi nhà và lắp đặt các thiết bị điện) cho các gia đình là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Quảng Ngãi. Hiện cả 5 ngôi nhà này đã được hoàn thành và bàn giao cho người dân.

Những năm qua, ngành điện luôn tích cực thực hiện công tác An sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, với nhiều hoạt động thiết thực. Bên cạnh các hoạt động theo chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Ngãi còn triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện tạo nên dấu ấn riêng.

Trong 5 năm (2017 - 2022), PC Quảng Ngãi đã vận động cán bộ, nhân viên, người lao động đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng để xây nhà tình nghĩa, tặng quà các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nghèo, nạn nhân chất độc da cam... Ngoài ra, Công đoàn, đoàn viên, thanh niên công ty còn tham gia hiến hơn 500 đơn vị máu tình nguyện trong các đợt hiến máu…

Ông Lữ Xuân Ấn - Chủ tịch công đoàn PC Quảng Ngãi chia sẻ, bên cạnh việc quan tâm, động viên cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, không may bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong công ty, Công đoàn Công ty còn chú trọng thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về các địa phương vùng sâu vùng xa, hoàn cảnh khó khăn. Vận động cán bộ, công nhân viên tích cực đóng góp, tham gia các hoạt động an sinh xã hội và xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành điện.

“Thời gian tới, Công đoàn công ty tiếp tục phát huy kết quả đạt được, có nhiều sáng tạo hơn nữa trong hoạt động, nhằm tạo động lực thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng lao động trong công ty. Mỗi công đoàn viên sẽ là một nhịp cầu kết nối, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn ngoài xã hội”, ông Ấn nói thêm.