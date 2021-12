Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại An và đối tác Ấn Độ ký hợp tác trị giá 500 triệu USD

Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn doanh nghiệp Việt Nam (từ ngày 15 - 19/12/2021), các doanh nghiệp đã ký kết được nhiều dự án với số vốn đăng ký đầu tư lên tới hàng chục tỷ USD.

Trong đoàn Doanh nghiệp Việt Nam tới Ấn Độ lần này có bà Trương Tú Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn phát triển khu Công nghiệp Đô thị - Đại An (Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại An).

Trong khuôn khổ chuyến đi, bà Trương Tú Phương đã thay mặt cho Công ty Đại An ký “Biên bản thoả thuận” giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn phát triển khu Công nghiệp Đô thị – Đại An và Công ty Sri Avantika Contractors Ltd., Ấn Độ.

Hai bên thống nhất những nội dung quan trọng để triển khai dự án trong năm 2021, trong đó có việc: Hợp tác trong việc thực hiện triển khai hạ tầng dự án Công viên Dược tại Việt Nam (bao gồm dự án khu Công nghiệp Công nghệ Cao) trị giá 500 triệu USD.

Theo đó, Tập đoàn Đại An là đối tác chiến lược của Sri Avantika Contractors Ltd., tại Việt Nam trong việc lựa chọn địa điểm phù hợp cho mục đích Xây dựng Công Viên Dược.

Ngoài ra, Công ty TNHH Film SKC Việt Nam (Công ty thành viên trực thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn phát triển Khu công nghiệp - Đô thị Đại An ) đã ký Biên bản với Công ty TNHH Ramky Enviro Engineers để thực hiện hợp tác các dự án quản lý chất thải, bao gồm nhưng không giới hạn ở xử lý chất thải thành năng lượng, chất thải công nghiệp và chất thải y tế, tái chế tại Việt Nam với trị giá đầu tư 150 triệu USD.

Link gốc: https://congluan.vn/cong-ty-co-phan-tap-doan-dai-an-va-doi-tac-an-do-ky-hop-tac-tri-gia-500-trieu-usd-post172717.html