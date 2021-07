Công ty có 119 ca mắc và nghi mắc COVID-19 trong Khu công nghệ cao dừng hoạt động

TPO - Từ 0h ngày 3/7, Long An tiếp tục tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định; vận tải hành khách bằng xe buýt; vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Long An. Chỉ có 10% số lượng taxi ở Long An được hoạt động để phục vụ người dân đi, đến các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh trong trường hợp cấp thiết.