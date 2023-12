Công tác quốc phòng ở huyện Lạng Giang đạt nhiều kết quả tích cực

Năm 2023, công tác quốc phòng và an ninh trật tự của huyện Lạng Giang tiếp tục có nhiều khởi sắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2023, huyện Lạng Giang hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, tuyển sinh quân sự và huy động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện; xử lý các tình huống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Trong năm, huyện Lạng Giang đã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” và tiềm lực khu vực phòng thủ tiếp tục được củng cố, tăng cường. Các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa, chính sách quân đội, hậu phương quân đội được thực hiện kịp thời, đúng, đủ, hiệu quả.

Đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trong năm, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Lạng Giang đã triển khai đầy đủ, đồng bộ các văn bản liên quan, hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; 100% số học sinh các trường THPT trên địa bàn đều hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh; tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 80- 85%.

Ông Nguyễn Văn Bằng - Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà chính quyền, các cấp, cấp ngành đạt được trong công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh. Ông Bằng đề nghị Ban CHQS huyện Lạng Giang làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Vừa qua, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã khen thưởng 2 tập thể và 7 cá nhân ở huyện Lạng Giang có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. UBND huyện Lạng Giang khen thưởng cho 5 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng địa phương.