Công khai 36 doanh nghiệp hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử

Cục Thuế đã công bố danh sách các doanh nghiệp hỗ trợ cho hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. 36 doanh nghiệp có các chương trình hỗ trợ cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Theo Cục Thuế, nhằm hưởng ứng, chung tay góp sức cùng ngành thuế, các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đã chủ động công khai thông tin về giải pháp, sản phẩm, dịch vụ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và mở rộng các chương trình ưu đãi, hỗ trợ miễn phí cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Trên trang web chính thức, Cục Thuế đã có thông tin chi tiết về danh sách 36 tổ chức với hơn 60 gói sản phẩm. Trong đó, một số đơn vị cùng lúc triển khai nhiều sản phẩm, giải pháp, như VNPT VinaPhone, iPOS.vn, FPT IS … với 4 sản phẩm, combo. Viettel, Sapo cũng có 3 sản phẩm.

Kèm theo mỗi sản phẩm là đường link giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận sản phẩm. Cục Thuế khuyến cáo hộ, cá nhân kinh doanh có thể tham khảo để lựa chọn các đơn vị cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền phù hợp với mô hình, chi phí và quy mô quản lý của đơn vị mình.

Nhiều ưu đãi được các đơn vị cung cấp phần mềm áp dụng, tặng miễn phí cho hộ kinh doanh sử dụng trong thời gian, số hoá đơn nhất định. CTCP MISA tặng 3 tháng sử dụng miễn phí phần mềm MISA eShop, kèm theo 01 năm sử dụng miễn phí chữ ký số và 5.000 hóa đơn điện tử.

CTCP Công nghệ Sapo giới thiệu bộ giải pháp miễn phí Sapo 6870, bao gồm: quản lý bán hàng, xuất hóa đơn điện tử, kê khai thuế tự động trên điện thoại di động. Doanh nghiệp này miễn phí 24 tháng sử dụng phần mềm, 2.000 hóa đơn điện tử và 3 tháng sử dụng chữ ký số cho hộ kinh doanh tham gia chương trình.

Phần mềm có thể dùng ngay trên điện thoại cá nhân.

Dựa trên nghiên cứu hành vi của hơn 10.000 đơn vị kinh doanh ẩm thực, iPOS.vn vừa giới thiệu ứng dụng quản lý bán hàng FABiBox nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh F&B tuân thủ quy định mới về thuế và hóa đơn điện tử. Phiên bản cơ bản được cung cấp miễn phí trọn đời. Phần mềm có thể dùng ngay trên điện thoại cá nhân.

Đồng hành cùng hộ kinh doanh, KiotViet cung cấp miễn phí phần mềm kế toán, tương tự các hỗ trợ trước đó như miễn phí hóa đơn điện tử và chữ ký số.

Vừa qua, Cục Thuế đã có văn bản gửi các thuế tỉnh, thành phố yêu cầu đảm bảo 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Trong đó, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế phối hợp với UBND xã, phường, cơ quan thống kê và các đơn vị liên quan để rà soát, lập danh sách hộ kinh doanh đang hoạt động.

Đối tượng bao gồm: Hộ kinh doanh nộp thuế kê khai; hộ kinh doanh khoán có doanh thu dưới 1 tỷ đồng nhưng sử dụng máy tính tiền; hộ kinh doanh khoán có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên; hộ kinh doanh có doanh thu sát ngưỡng 1 tỷ đồng/năm có tiềm năng vượt ngưỡng.

Trên cơ sở đó, ngành Thuế có phương án khảo sát thực tế để xác định chính xác hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đảm bảo không bỏ sót.

Thời gian qua, việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã được cơ quan thuế các tỉnh, thành phố đẩy mạnh. Bên cạnh tuyên truyền, phổ biến, cơ quan thuế còn thường xuyên phối hợp với các đơn vị cung cấp các giải pháp phần mềm tổ chức các hội nghị giới thiệu, tập huấn về các quy định này đến hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Trong thư ngỏ gửi hộ và cá nhân kinh doanh, Cục Thuế khẳng định, trong thời gian đầu hộ kinh doanh có thể bỡ ngỡ, nhưng toàn bộ quá trình chuyển đổi sẽ được hỗ trợ miễn phí: cài đặt phần mềm, lập hóa đơn điện tử, kê khai doanh thu, nộp thuế điện tử. Ngành Thuế đã chuẩn bị đầy đủ hạ tầng, cán bộ chuyên trách và tài liệu hướng dẫn để đồng hành cùng hộ kinh doanh.

Cùng với quá trình chuyển đổi, ngành Thuế đang triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Giải pháp này phù hợp với các ngành như nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini… giúp xuất hóa đơn nhanh, lưu trữ tự động, giảm chi phí và tạo niềm tin cho khách hàng.