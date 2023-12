Cộng đồng trách nhiệm xây dựng EVNSPC và chăm lo người lao động

Ngày 6/12, tại TPHCM, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2023, với sự tham dự của gần 50 đại biểu. Hội nghị do ông Nguyễn Phước Đức - Tổng giám đốc và ông Lê Xuân Thái - Chủ tịch Công đoàn EVNSPC chủ trì.

Gia tăng lợi ích cho người lao động

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyên Phước Đức khẳng định, Đối thoại tại nơi làm việc là hoạt động được tổ chức thường xuyên trong Tổng công ty và các cấp trực thuộc, để chia sẻ thông tin, tăng cường sự thấu hiểu giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ), nhằm đồng hành trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hợp tác và thực hiện tốt các giải pháp xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, làm cơ sở để gia tăng lợi ích cho NLĐ một cách hài hòa.

Thỏa ước lao động tập thể mới nhất của Tổng công ty được ký kết vào cuối 2022 gồm 7 chương - 26 điều, với 55 điểm có lợi hơn cho NLĐ so với các quy định của pháp luật, để bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của NSDLĐ và NLĐ trong quan hệ lao động trên nguyên tắc tự nguyện bình đẳng công khai và tôn trọng lẫn nhau. Trong đó, giữa chuyên môn và công đoàn là quan hệ hợp tác, phối hợp để thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của các bên, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, xây dựng đơn vị phát triển bền vững và chăm lo ngày càng tốt hơn cho NLĐ.

Tổng giám đốc EVNSPC chia sẻ, năm 2023 là một năm rất khó khăn không chỉ của riêng EVNSPC, khi nhu cầu sử dụng điện tăng rất thấp vì nhiều lý do khách quan, công tác đầu tư xây dựng gặp nhiều thách thức do giá nguyên vật, nhiên liệu tăng cao; thời tiết biến đổi bất thường và ngày càng cực đoan hơn… Tuy nhiên, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Tổng công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, tập trung mọi nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam.

5 nhóm vấn đề quan trọng

Ông Phạm Nguyễn Minh Châu - Phó chủ tịch Công đoàn EVNSPC cho biết trong những năm gần đây, các đơn vị trong Tổng công ty ngày càng thực hiện tốt hơn việc tổ chức các hội nghị đối thoại định kỳ, đối thoại vụ việc và hội nghị NLĐ hằng năm. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ các hội nghị đó và thông qua gặp gỡ trực tiếp NLĐ cũng như những vấn đề từ thực tiễn, công đoàn các cấp trong Tổng công ty đã tổng hợp, chọn lọc và thống nhất phổ biến và lắng nghe NLĐ để làm cơ sở đối thoại, đề xuất tại hội nghị 19 nội dung theo 5 nhóm vấn đề:

Một là, nội dung đối thoại bắt buộc (quy định tại điểm c khoản 2 Điều 63 Bộ luật Lao động) về điều kiện làm việc, gồm: Đảm bảo an toàn cho NLĐ khi làm việc tại hiện trường; Xây dựng, sửa chữa Nhà trực vận hành, nhà chờ ca cho các Điện lực, Tổ điện vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn; Bố trí nơi lưu trữ hồ sơ; Đào tạo chứng chỉ vận hành thiết bị nâng và đào tạo theo địa chỉ; Bố trí lao động ở đơn vị có nhiều áp lực lớn về sản lượng, số lượng khách hàng; Chi phí phương tiện cá nhân khi phục vụ cho công tác; Thi nâng, chuyển ngạch…

Hai là, các nội dung về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; và tiền lương cho NLĐ làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn.

Ba là, hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ; hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; đầu tư thiết chế VHVN-TDTT nhằm tạo điều kiện cho NLĐ rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần.

Bốn là, chính sách quan tâm đến cán bộ công đoàn chuyên trách ở cơ sở.

Năm là, các kiến nghị đối với cấp trên về các vấn đề quản lý hệ thống năng lượng tái tạo; chế độ tiền ăn giữa ca, tiền lương của NLĐ.

Cũng tại hội nghị, đại diện các công đoàn cơ sở đã tham gia phát biểu, đề xuất một số nội dung về việc cải thiện điều kiện làm việc, đào tạo cho người lao động và bố trí cho người lao động làm công tác trực sửa chữa điện có thời gian nghỉ lễ, Tết phù hợp hơn.

Với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe và thấu hiểu, các nội dung đề xuất Ban chấp hành Công đoàn EVNSPC và các đại biểu tham dự đã được lãnh đạo các ban nghiệp vụ của EVNSPC tiếp thu, giải đáp hiệu quả.

Tổng giám đốc Nguyễn Phước Đức đã tổng hợp trả lời 19 nội dung đề xuất của công đoàn, đồng thời yêu cầu các Ban nghiệp vụ EVNSPC nhanh chóng phối hợp hoàn tất các giải pháp khả thi để giải quyết thỏa đáng, kịp thời. Ông cũng đề nghị cán bộ công đoàn các cấp trong Tổng công ty nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động tập thể CNVCLĐ trong đơn vị tích cực đồng hành, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2023, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh lao động và thường xuyên tuyên truyền để NLĐ nâng cao ý thức tự bảo vệ trong công việc và trong tham gia giao thông; cán bộ công đoàn cần sâu sát và kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của NLĐ để thông tin, chia sẻ với người quản lý nhằm giải quyết hiệu quả các yêu cầu của NLĐ ngay từ cơ sở.

Chủ tịch Công đoàn EVNSPC Lê Xuân Thái đánh giá hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2023 của EVNSPC thành công tốt đẹp với 16/19 nội dung đề xuất được thống nhất cao; 3/19 nội dung sẽ tiếp tục xem xét thấu đáo và hoàn chỉnh giải pháp để đưa vào thực hiện trong thời gian tới, gồm: Nghỉ hằng năm, cơ chế hỗ trợ cho NLĐ làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn, và chính sách quan tâm đến Chủ tịch công đoàn cơ sở chuyên trách.