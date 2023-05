Cộng đồng chạy bộ adidas Runners Hanoi chính thức ra mắt

Tiếp nối sự thành công của adidas Runners Saigon (AR Saigon), cộng đồng chạy bộ adidas Runners Hanoi (AR Hanoi) đã chính thức được ra mắt và đi vào hoạt động. Đây là sự kiện đáng tự hào của cộng đồng AR trên khắp Việt Nam sau hơn 4 năm bền bỉ hoạt động và phát triển, cũng như mở ra tương lai mới cho các thành viên tại AR Hanoi nói riêng.

adidas Runners (AR) là cộng đồng chạy bộ quốc tế rất đặc biệt, với thành viên là những người yêu môn chạy bộ trên khắp thế giới. Với thông điệp “Connecting runners around the world (Tạm dịch: Kết nối các runner đam mê chạy bộ trên toàn thế giới), adidas Runners sở hữu cộng đồng đa dạng về xuất thân, địa vị, lứa tuổi, giới tính, màu da… Tại Việt Nam, AR chính thức được ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2018 với cộng đồng đầu tiên có tên AR Saigon. Sau hơn 4 năm hoạt động sôi nổi, AR SAIGON đã có thành viên từ mọi miền đất nước với số lượng hoạt động online lên đến 21.000 thành viên và hoạt động offline định kỳ hàng tuần đông nhất tại thành phố Hồ Chí Minh theo các khu vực (quận 2, quận 7, quận Bình Thạnh) với số lượng thành viên trung bình mỗi khu vực từ 80 – 120 thành viên.

Tiếp nối thành công của AR Saigon, sau nhiều ngày tháng chuẩn bị AR Hanoi đã chính thức đi vào hoạt động thực tế, để các thành viên ở khu vực miền Bắc có cơ hội gặp gỡ, học hỏi và tập luyện trực tiếp cùng nhau. AR Hanoi sẽ hoạt động với cấu trúc tương tự và kết nối chặt chẽ với AR Saigon vì mục tiêu xây dựng một cộng đồng chạy bộ lớn nhất Việt Nam và có chất lượng cao trong khu vực. Hiện tại, số lượng thành viên online của AR Hanoi là 700, dự kiến sẽ tăng nhanh trong thời gian sắp tới.

Sự kiện ra mắt AR Hanoi gây ấn tượng bởi hoạt động chạy bộ 4km nhằm nâng cao tinh thần kết nối của những thành viên đầu tiên. Hành trình xuất phát từ tượng đài Lý Thái Tổ quy tụ hơn 200 thành viên tại Hà Nội đăng ký buổi chạy qua ứng dụng adidas Running và đại diện của hơn 30 Câu lạc bộ chạy bộ khu vực phía Bắc. Buổi chạy ra mắt đầu tiên ngay tại Hồ Gươm, mở đầu cho lời chào thủ đô và mang đến sự kết nối, hào hứng dưới sự hướng dẫn tận tình của các huấn luyện viên (HLV), đội hỗ trợ (Crew) và đội dẫn tốc (Pacer), cũng là những thành viên nòng cốt của cộng đồng chạy bộ adidas Runners tại Việt Nam.

Có mặt tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Nghĩa – Giám đốc Marketing adidas Việt Nam chia sẻ “AR Hanoi chính thức ra mắt là cột mốc đánh dấu một bước phát triển mới của cộng đồng chạy bộ adidas Runners tại Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng adidas Runners trở thành nơi quy tụ tất cả những người yêu thích chạy bộ toàn quốc, khi mà các thành viên của adidas Runners có thể học hỏi, chia sẻ và mang lại nhiều giá trị lẫn nhau, tạo ra sự kết nối mạnh mẽ trong cộng đồng yêu thích thể thao nói chung và bộ môn chạy bộ nói riêng. Hơn thế nữa, sự liên kết mật thiết và lớn mạnh của AR Hanoi cùng AR Saigon sẽ mở ra những kết nối và những cơ hội lớn cho cộng đồng chạy bộ Việt Nam với các cộng đồng adidas Runners toàn thế giới”.

AR là một cộng đồng chạy bộ có hầu hết các thành viên không phải là vận động viên chuyên nghiệp, tuy nhiên cách thức và chương trình hoạt động phong phú định kỳ hàng tuần lại rất chuyên nghiệp. Đội ngũ nòng cốt của AR bao gồm các HLV dày dạn kinh nghiệm về các lĩnh vực khác nhau như Kỹ năng chạy bộ, Luyện tập thể lực, Kiến thức dinh dưỡng, Kiến thức phục hồi. Ngoài ra còn có các thành viên thuộc đội Hỗ trợ (Crew) và đội Dẫn tốc (Pacer) luôn sẵn sàng giúp đỡ các thành viên khác để tất cả cùng nhau tiến bộ hơn mỗi ngày. Mục tiêu cuối cùng của AR không phải là chiến thắng trên đường đua, mà là vượt qua giới hạn của chính bản thân bằng cách tiếp cận toàn diện và tập luyện chuyên nghiệp theo thể trạng riêng của mỗi người.

Các thành viên AR Saigon, đặc biệt là thành viên của biệt đội Speed Squad như Lê Quang Hòa, Nguyên Thảo, Tuna Dang… đã từng tham dự và đạt được những thành tích đáng tự hào tại các giải chạy lớn nhất hành tinh như Asian Elite, Champion IRONMAN, Boston Marathon, Berlin Marathon, Seoul Marathon…

Bên cạnh việc luyện tập các kỹ năng và kiến thức về chạy bộ, cộng đồng AR còn nhiệt huyết xây dựng và tham gia vào các hoạt động xã hội hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn, tiêu biểu như chương trình With Women We Run – tạo ra môi trường chạy bộ an toàn dành cho phái nữ. Đặc biệt vào Tháng 3/2023 vừa qua, adidas Runners Saigon đã tạo dấu ấn với chuỗi hoạt động và sự tham gia từ hơn 200 thành viên nữ cho sự kiện này.

Thông tin chi tiết, vui lòng tìm hiểu tại:

adidas Runners Saigon: https://www.facebook.com/groups/adidasRunnersSaigon

adidas Runners Hanoi: https://www.facebook.com/groups/adidasRunnersHanoi