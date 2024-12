Công chiếu chùm phim ngắn Việt Nam và Hàn Quốc tại Lễ Bế mạc Dự án phim ngắn CJ 2024

Sau 9 tháng triển khai, Dự án phim ngắn CJ 2024 sẽ chính thức khép lại với buổi công chiếu vào ngày 13/12/2024 tại TP. HCM. C ác phim ngắn xuất sắc được chọn lọc kỹ lưỡng từ hơn 400 trăm hồ sơ tham gia chương trình và hỗ trợ kinh phí sản xuất cũng như đồng hành từ khâu phát triển kịch bản.

Dự án phim ngắn CJ mùa 5 sẽ chính thức khép lại với sự kiện Bế mạc và công chiếu các tác phẩm phim ngắn xuất sắc nhất vào ngày 13/12/2024 sắp tới tại rạp CGV Vivo City (TP.HCM). Dự án năm nay tiếp tục gây ấn tượng mạnh với các tác phẩm phim ngắn mang đậm dấu ấn cá nhân và cách kể chuyện sáng tạo, mở ra cánh cửa kết nối giữa thế hệ nhà làm phim trẻ với khán giả đại chúng cũng như giới chuyên môn.

Theo đó, kịch bản phim ngắn “Tàn Sữa” của Nguyễn Phạm Thành Đạt lấy bối cảnh tại một trang trại sữa biệt lập. Câu chuyện trong phim kể về Trâu - một chàng công nhân trẻ vật lộn với cơn nghiện kỳ lạ đối với bao thuốc “Hương Vị Tình Yêu", tìm thấy sự kích thích trong trí tưởng tượng sống động của mình khi giao sữa cho một nữ khách hàng bí ẩn trong khu rừng không màu. Cũng trong năm 2024,Thành Đạt đã trở thành thủ khoa đầu ra của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội với dự án phim ngắn tốt nghiệp “Đàn Cá Gỗ”.

Cùng với Nguyễn Phạm Thành Đạt, Thái An cũng là 1 trong những nhà làm phim trẻ tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh Hà Nội. Phim ngắn “Mộng Uyên Ương” do Thái An viết kịch bản và đạo diễn, kể về một cặp vợ chồng trung niên trong hành trình chấp nhận sự chia lìa vì một tai nạn nghề nghiệp của người vợ. Điểm nhấn của tác phẩm này là sự tham gia diễn xuất của NSND Thúy Hường, người từng đảm nhiệm vai chính trong nhiều bộ phim quan trọng của điện ảnh Việt những năm 90 như “Ngã Ba Đồng Lộc”, “Thương Nhớ Đồng Quê” và “Đầm Hoang”.

Từng tham gia lớp học Đạo diễn của Trần Anh Hùng, Trương Tiến Hòa đã mang đến một câu chuyện tình đơn giản, đan xen những tình huống hài hước trong “Bao Giờ Nhìn Thấy Cơn Mưa”. Phim kể về Tâm trong những ngày tháng buồn tẻ tại mỏ đá, anh đã tạc nên một bức tượng Phật khổng lồ theo lời nói đùa của Linh, một cô gái mà Tâm đã xa cách nhiều năm.

Dự án năm nay đặc biệt có sự trở lại thành công của Vũ Nguyễn Nam Khuê, một đạo diễn trẻ nhiều kinh nghiệm từng lọt vào Top 14 Dự án phim ngắn CJ mùa đầu tiên, cùng năm với các đạo diễn Phạm Thiên Ân, Phạm Ngọc Lân và Dương Diệu Linh. Giới thiệu về “Bên Kia Đồi Xanh Thẳm”, Vũ Nguyễn Nam Khuê mô tả ngắn gọn: “Người phụ nữ, những phân mảnh ký ức rời rạc và một sự thật được giấu kín sau vết nứt tường”. Khi tiếp cận phim ngắn như một phương tiện biểu hiện nghệ thuật, Nam Khuê luôn dành sự quan tâm đến giấc mơ và những lớp nghĩa thuộc tầng tiềm thức.

“Mộ Chí Trái Tim Tôi” là dự án phim ngắn mới nhất của đạo diễn Lê Ngọc Duy. Anh là một đạo diễn trẻ nổi bật với nhiều thành tích đáng chú ý trong những năm gần đây. Phim ngắn "Cuối giường dậy lên một tiếng gọi" (The House That Stays) của anh được trình chiếu và tranh giải tại một số LHP uy tín như LHP Uppsala (Thụy Điển), LHP Châu Á Jogja-NETPAC, LHP Cao Hùng, LHP ZINEBI…

Bên cạnh các phim ngắn Việt, Ban tổ chức Dự án phim ngắn CJ sẽ công chiếu các tác phẩm được hoàn thành trong khuôn khổ chương trình Story Up 2023 - dự án làm phim ngắn do CJ Cultural Foundation tổ chức hằng năm nhằm hỗ trợ các tài năng điện ảnh trẻ tại Hàn Quốc. Các tác phẩm sẽ được trình chiếu bao gồm: “Bring Me The Head Of A Smiling Pig” (Chiếc Đầu Heo Cười) của Chang Woo-Je, “The Killing Line” (Câu Nói Chí Mạng) của Kim Kyu-Jin, “My Son The Shrimp” (Con Trai Tôi Biến Thành Tôm) của Won Ji-Ae, “School Trip” (Chuyến Đi Dã Ngoại) của Lee Yun-Seok, “East Sea” (Biển Đông) của Lee Ji-Hyung. Tại buổi chiếu, khán giả có thể đặt câu hỏi và giao lưu trực tiếp với các đạo diễn Hàn Quốc kể trên để hiểu thêm về quá trình thực hiện các phim ngắn này.

Buổi lễ bế mạc và công chiếu phim của Dự án phim ngắn CJ là một sự kiện thường niên rất được mong chờ bởi cộng đồng làm phim và yêu thích độc lập tại Việt Nam. Năm nay các tác phẩm phim ngắn sẽ được trình chiếu tại CGV Vivo City (TP. HCM). Đây không chỉ là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của các nhà làm phim trẻ mà còn là minh chứng cho sự phát triển không ngừng của ngành điện ảnh Việt Nam.