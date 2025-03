Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

TPO - Tại hội nghị công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh: Mục tiêu tăng trưởng không phải khẩu hiệu, phải hiện thực.

Mục tiêu phải thành hiện thực

Sáng 3/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn Kiểm tra số 1923, công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Nội dung kiểm tra gồm: Tổng kết Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kết luận số 121 ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết 18, gắn với việc thành lập và hoạt động của các Đảng bộ mới; Chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 118-KL/TW, ngày 18/1/2025 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị 35;

Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kết luận số 123, ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình cho biết, 2025 là năm rất quan trọng. Các địa phương đang khẩn trương chuẩn bị văn kiện, hoàn thiện nhân sự để Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Vừa qua Bộ Chính trị có nhiều chủ trương, trong đó có Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ Chính trị xác định, khoa học công nghệ là cú hích, mũi nhọn của nền kinh tế. Chuyển đổi số đã trở thành xu thế toàn cầu, các cơ quan phải thực hiện.

Về Nghị quyết 18 sắp xếp tinh gọn bộ máy hiệu lực hiệu quả, các địa phương đánh giá, tổng kết lại để xác định đã làm được gì. Đầu năm 2025, Trung ương đã thực hiện tinh gọn bộ máy từ trung ương trở xuống, các cơ quan Đảng, mặt trận cùng các bộ ngành đã sắp xếp. Bộ máy mới bắt đầu hoạt động từ ngày 1/3.

Việc thực hiện tinh gọn bộ máy được người dân đồng thuận rất cao, tiết kiệm được các nguồn lực. Và Bộ Chính trị đã dành nguồn lực này để miễn học phí, đây là việc làm rất nhân văn.

Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình cho biết, Bộ Chính trị đang phấn đấu cho 2 mốc quan trọng: 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển, có thu nhập trung bình cao. Để làm được điều này, Bộ Chính trị đã điều chỉnh mục tiêu và các giải pháp lớn để tăng trưởng kinh tế của năm 2025 là 8% và năm tiếp theo tăng trưởng 2 con số liên tục trong nhiều năm.

“Mục tiêu như vậy mới hoàn thành chiến lược của Đảng, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên vươn mình, hoàn thành tốt sứ mệnh dân tộc giao. Trước đó, chúng ta đã hoàn thành các sứ mệnh: Giành được độc lập; Giải phóng, thống nhất đất nước; Đặt nền tảng khắc phục hậu quả chiến tranh và xoá đói giảm nghèo. Và bây giờ, đến lúc này, chúng ta tiếp tục sứ mệnh mới: Xây dựng đất nước cường thịnh, dân giàu nước mạnh”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thông tin.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng quán triệt tỉnh Lâm Đồng bám sát chủ trương của Bộ Chính trị để hiện thực hoá mục tiêu cho địa phương. Mục tiêu đặt ra phải cụ thể gắn với giải pháp và phải trở thành hiện thực. Mục tiêu đặt ra không phải chỉ là khẩu hiệu tăng cường, tích cực…

Xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng

Về phía tỉnh Lâm Đồng, năm 2025, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định chủ đề là “Nhanh nhạy, năng động; đổi mới, đột phá; tăng tốc, phát triển”.

Lâm Đồng xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng: Phương án tăng trưởng đạt 9%: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9%. Trong đó: Khu vực I (Nông, Lâm, Thủy sản) tăng 5,20%. Khu vực II (Công nghiệp, Xây dựng) tăng 13,76%. Khu vực III (Dịch vụ) tăng 10,52%.

Phương án tăng trưởng đạt 10%: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10%. Trong đó: Khu vực I (Nông, Lâm, Thủy sản) tăng 5,40%. Khu vực II (Công nghiệp, Xây dựng) tăng 16,26%. Khu vực III (Dịch vụ) tăng 11,60%.

Để làm được các mục tiêu trên, địa phương này đưa ra các giải pháp: Chủ động dự báo tình hình an ninh chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm; Phát triển du lịch tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển các ngành, lĩnh vực khác; Tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khâu yếu, việc khó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để tháo gỡ khó khăn của các dự án, công trình, nhất là công trình trọng điểm về giao thông kết nối (Dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương)...