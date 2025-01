Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ tại Cần Thơ

TPO - Trung tá Đinh Tùng An – Trưởng phòng của một Cục nghiệp vụ Bộ Công an được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ.

Chiều 21/1, Công an TP. Cần Thơ tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm Trung tá Đinh Tùng An (44 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) - Trưởng phòng của một Cục nghiệp vụ Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận mong muốn, trên cương vị công tác mới, Trung tá Đinh Tùng An nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể; tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an TP. Cần Thơ trong sạch, vững mạnh.