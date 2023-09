Công bố nhiều quyết định của Bộ Công an về kiện toàn bộ máy Công an Bà Rịa - Vũng Tàu

TPO - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh.

Trong đó, sáp nhập phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Tham mưu thành Phòng Tham mưu Công an tỉnh; sáp nhập phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về môi trường và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thành phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường và 2 đơn vị thuộc khối an ninh thành đơn vị mới.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng công bố 44 quyết định điều động, bố trí nhiệm vụ lãnh đạo trưởng, phó phòng các phòng nghiệp vụ; trưởng, phó công an cấp huyện; nhiều quyết định điều động và bố trí nhiệm vụ với chỉ huy đội và tương đương, cán bộ chiến sĩ…

Cụ thể, Thượng tá Đặng Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Thượng tá Mai Điền Phương, Trưởng Công an huyện Xuyên Mộc được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh, quá trình thực hiện việc sắp xếp, tổ chức theo Đề án số 19 của Bộ Công an về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh và Phương án số 01 về triển khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc cơ quan điều tra các cấp trong công an nhân dân là phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương, đảm bảo yêu cầu công tác.

Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị cần khẩn trương nghiên cứu, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị trực thuộc, đảm bảo cơ sở pháp lý cho các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ phù hợp năng lực, sở trường và đảm bảo cơ cấu từng đơn vị để có phương án điều động, bố trí cán bộ theo hướng tăng cường cho cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu.

Đối với các đơn vị, địa phương được sắp xếp, tổ chức lại trong đợt này cần nhanh chóng ổn định về tổ chức và hoạt động, triển khai thực hiện ngay các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.