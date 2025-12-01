Công bố các quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ về công tác cán bộ

TPO - UBND tỉnh Phú Thọ vừa công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm hai vị trí Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Chiều 1/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Sở Nội vụ công bố quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Tiến Sinh, Chánh Thanh tra tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông (đứng giữa) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải (bên trái) và tân Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng (bên phải). Ảnh: Lệ Oanh

Hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh. UBND tỉnh Phú Thọ tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông ghi nhận những cống hiến của ông Nguyễn Tiến Sinh trong nhiều năm công tác, đồng thời mong muốn ông tiếp tục phát huy phẩm chất đảng viên, tham gia đóng góp cho địa phương nơi cư trú.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bày tỏ tin tưởng hai lãnh đạo sở, ngành mới sẽ nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy kinh nghiệm thực tiễn, giữ vững bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và dẫn dắt cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.