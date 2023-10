Công an xác minh video buông tay khi lái xe do Ngọc Trinh đăng tải

TPO - Video nằm, quỳ trên môtô dẫn đến tai nạn do Ngọc Trinh đăng tải đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngọc Trinh viết: “Ai có máu lì, máu chịu chơi như tôi thì cứ thử vì không thử cũng không biết giới hạn của mình tới đâu”.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Đội CSGT – TT Công an TP.Thủ Đức đang phối hợp công an phường Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) xác minh video do Ngọc Trinh đăng tải về việc cô nằm trên môtô phân khối lớn cũng như video một cô gái đứng buông tay khi đang điều khiển xe.

Ngày 8/10, Ngọc Trinh chia sẻ video xác nhận mình trình diễn trên môtô và xảy ra tai nạn.

Cô viết: “Khỏi đồn đoán nữa, tôi té thiệt. Có sức chơi có sức chịu”. Theo video Ngọc Trinh, cô xác định chơi môtô là chấp nhận ngã.

“Bắt đầu tập chơi bất kỳ bộ môn nào cũng có va vấp, tai nạn để mình rút kinh nghiệm và giỏi hơn. Cái giá tôi phải trả cho lần này hơi đắt. Bữa đó tôi bắt thầy tập cho tôi một số tư thế nâng cao, biểu diễn trên xe”, Ngọc Trinh nói.

Ngọc Trinh mô tả cô muốn nằm và ngồi một bên khi lái xe. Tuy nhiên, Ngọc Trinh có quyết định táo bạo khi không mặc đồ bảo hộ và thực hiện các động tác khó dẫn đến tai nạn.

Sau sự cố trên, Ngọc Trinh nói dành thời gian nghỉ dưỡng cho lành lại và tập luyện nhiều hơn, tiết chế sự tự tin của mình.

“Bạn nữ nào muốn chơi bộ môn này thì nhớ che chắn, bảo hộ kỹ nha. Còn ai có máu lì, máu chịu chơi như tôi thì cứ thử vì không thử cũng không biết giới hạn của mình tới đâu. Tôi khuyên các bạn nên mặc bảo hộ khi học, lúc thuần thục có thể bỏ. Khi đau ráng cắn răng chịu đựng”, Ngọc Trinh nói.

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh chia sẻ nhiều video liên quan tới việc học và chạy xe phân khối lớn. Đáng chú ý là video được cô đăng tải trên TikTok vào ngày 24/9 kèm dòng chia sẻ: "Vì chỉ có một lần để sống nên mình luôn nhắc nhở bản thân phải sống một cuộc đời thật tử tế, thật bận rộn với công việc, với yêu thương mọi người xung quanh mình".

Theo đó, cô gái mặc quần ôm màu đen, áo thun trắng, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu lái chiếc môtô phân khối lớn trên con đường nội bộ thuộc phường Thủ Thiêm. Người này được cho diễn xiếc trên xe với các tư thế như đứng buông hai tay, ngồi một bên hay quỳ trên yên môtô đang di chuyển. Trong video còn có sự xuất của một người khác cùng đứng buông hai tay trên môtô.

Hiện, các video do Ngọc Trinh đăng tải vấp phải phản ứng của dư luận vì nguy hiểm cho người lái lẫn người xung quanh và có thể gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

“Là người của công chúng thì cần có đạo đức để lan toả cho xã hội và làm gương cho giới trẻ chứ không phải cổ xuý cho hành động phản cảm, ảnh hưởng đến giới trẻ. Cần xử lý nghiêm những con người này”, “U40 rồi mà hành động như con nít, ảnh hưởng đến giới trẻ. Cần xử lý nghiêm, đã làm sai còn phát tán lên mạng”, “Cơ quan chức năng nên sớm vào cuộc xác minh, xử lý. Cần lên án những hành động vi phạm pháp luật và xem lại tư cách người nổi tiếng”, “Ngọc Trinh hết thời làm lố đến lúc làm láo rồi”, “Ngọc Trinh sai đã đành nhưng cô ấy còn hãnh diện về máu liều của mình, có thể ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ, cổ vũ những hành động sai trái, ngông cuồng”, “Nguy hại khôn lường nếu không ngăn chặn những hành động liều lĩnh và coi thường pháp luật của Ngọc Trinh”… là một số ý kiến của khán giả.