Công an vào cuộc vụ cản trở thi công tại KCN Thăng Long 3

TPO - Ngày 20/7, thông tin từ Công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này đã mời các đối tượng có hành vi cản trở công nhân, doanh nghiệp khi thi công tại KCN Thăng Long 3, Vĩnh Phúc lên làm việc.

Theo phản ánh của anh Trần V.S, cùng một số công nhân, kỹ sư, đang thi công tại Dự án TOTO (doanh nghiệp đến từ Nhật Bản)– KCN Thăng Long 3 cho biết, từ ngày 15 đến 16/7, liên tục bị nhóm đối tượng mặc đồng phục in tên Công ty Duy Khanh đến cản trở, yêu cầu dừng thi công. Lý do các đối tượng đưa ra, không thích cho công nhân nhân, công ty lạ thi công tại dự án này.

Vì phải thi công cho kịp tiến độ theo hợp đồng, nên công nhân của Công ty V.A vẫn đưa xe nâng, hạ vào công trường. Tuy nhiên, khi tới chỗ hạ xe, theo hướng dẫn của bên thuê thì xuất hiện nhóm đối tượng ngăn cản.

Đáng chú ý, khoảng 16h ngày 16/7, một số người cản trở từ phía ngoài cổng công trường, không cho xe vào công trường TOTO thực hiện nhiệm vụ. Sau khi sự việc này xảy ra, công nhân, kỹ sư đã liên hệ với lực lượng công an.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, tài xế cho xe cẩu vào công trường để làm việc thì có 3 người mặc áo Công ty Duy Khanh tiếp tục dùng xe máy chặn trước cổng công trường.

Ngày 20/7, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này đã mời các đối tượng có hành vi cản trở công nhân, doanh nghiệp khác thi công tại KCN Thăng Long 3 đến trụ sở làm việc.