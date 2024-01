Công an TPHCM: Vi phạm nồng độ cồn phải tạm giữ phương tiện

Mặc dù số lượng tang vật vi phạm đang quá tải ở các kho, nhưng theo đại diện Công an TP.HCM, có những trường hợp bắt buộc phải tạm giữ phương tiện, điển hình như vi phạm nồng độ cồn.

Về vấn đề quá tải tang vật vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua, ông Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã có thông tin với báo chí tại buổi họp báo chiều 18/1.

Ông Hà cho biết Công an TP.HCM đang thực hiện 3 nhóm giải pháp để giảm số lượng tang vật. Thứ nhất là cho đặt tiền bảo lãnh để tự bảo quản phương tiện; thứ hai là tạm giữ giấy tờ (đăng ký xe, đăng kiểm xe, bằng lái xe…) để đảm bảo thay cho tạm giữ phương tiện; thứ ba là tăng cường xử lý tang vật, phương tiện (bằng hình thức tịch thu bán đấu giá).

“Biện pháp sử dụng nhiều nhất là tạm giữ giấy tờ thay cho giữ phương tiện. Nhưng có những trường hợp bắt buộc phải tạm giữ phương tiện, như vi phạm nồng độ cồn không thể giữ giấy tờ để cho chạy xe tiếp”, ông Hà cho biết.

Số phương tiện bị tạm giữ trong quá trình xử lý, ngăn chặn hành vi vi phạm năm 2023 là trên 155.000 phương tiện (1.537 ô tô, 153.493 xe mô tô, xe máy và 1.283 xe 3,4 bánh). Trong đó, số phương tiện của Phòng Cảnh sát giao thông đang tạm giữ tại các kho của Công an thành phố khoảng 32.000 phương tiện và Công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức khoảng trên 20.000 phương tiện.

Ông Hà đánh giá, số lượng người dân đặt tiền để đảm bảo thay cho việc tạm giữ phương tiện ít được cá nhân, doanh nghiệp áp dụng; thay vào đó lựa chọn áp dụng biện pháp tạm giữ giấy tờ (đăng ký xe, đăng kiểm xe, bằng lái xe...) để đảm bảo thay cho việc tạm giữ phương tiện.

Theo thống kê, trong năm 2023, Công an Thành phố đã tịch thu, bán đấu giá 27.571 phương tiện. Trong đó, riêng Phòng Cảnh sát giao thông đã lập hồ sơ tịch thu, đấu giá 6 đợt với 19.105 phương tiện. Riêng đợt 3, Phòng Cảnh sát giao thông bán đấu giá 5.334 phương tiện đã thực hiện xong, thu hơn 4 tỷ đồng.

Theo ông Hà, để tịch thu, bán đấu giá tang vật, phương tiện do Công an Thành phố tạm giữ phải thực hiện nhiều bước theo quy định của pháp luật. Tổ chức xác minh, giám định số khung, số máy phương tiện; đăng báo tìm chủ sở hữu; lập phương án xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Nghiệp vụ phê duyệt), sau đó Công an Thành phố ra quyết định phê duyệt phương án cho bán đấu giá; tổ chức các bước bán đấu giá tài sản theo quy định.

Triệt phá 24 băng nhóm, 64 đối tượng hoạt động liên quan “tín dụng đen” Ông Hà cho biết thêm, qua 1 tháng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2024, Công an thành phố đã triệt phá 24 băng nhóm, 64 đối tượng hoạt động liên quan “tín dụng đen” với thủ đoạn cũ là khủng bố tinh thần người vay, người thân người vay (gọi điện đe dọa liên tục, tạt chất bẩn, ghép hình, rải tờ rơi tại nơi làm việc…). Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã khám phá chuyên án cướp tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 360%/năm để thu lợi bất chính hàng tỷ đồng; khi con nợ chậm trả tiền, các đối tượng tìm đến nhà dùng súng công cụ hỗ trợ uy hiếp, đánh người để siết tài sản và bắt ép phải viết giấy nhận nợ.