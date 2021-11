Công an TPHCM sẽ cấp gần 3,5 triệu căn cước công dân gắn chip trong tháng 11

TPO - Trong đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chip từ nay đến 30/11, Công an TPHCM quyết tâm cấp gần 3,5 thẻ cho người dân trên địa bàn.

Sáng 5/11, Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân cao điểm đợt 2 cấp căn cước công dân (CCCD) cho người dân thường trú và tạm trú trên địa bàn.

Thượng tá Trần Trung Hiếu, phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TPHCM cho biết, đến ngày 3/11, Công an đã tiếp nhận gần 627.000 hồ sơ của người dân. Từ nay đến ngày 30/11, Công an TPHCM sẽ hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip cho 3.482.563 công dân trong độ tuổi từ 14 tuổi trở lên.

Người dân được cấp, đổi CCCD gắn chip là người đủ 14 tuổi trở lên, chưa được cấp CCCD, đang sử dụng CMND 9 số, CCCD mã vạch, CMND 12 số, người đã có CCCD gắn chip điện tử nhưng hết hạn sử dụng, mất, có thay đổi về thông tin nhân khẩu cần phải cấp lại thẻ CCCD.

Công an TPHCM tiếp nhận hồ sơ, làm CCCD gắn chip cho người dân tại trụ sở Công an các phường thuộc Công an TP Thủ Đức và 21 quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

Thượng tá Trần Trung Hiếu báo cáo tại buổi xuất quân.

Theo Công an TPHCM, CCCD gắn chip có nhiều ưu điểm hơn so với thẻ CCCD dùng mã vạch như có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như ứng dụng chữ ký số, ứng dụng sinh trắc học, dữ liệu tiêm chủng, dữ liệu giấy phép lái xe, dữ liệu hưởng chế độ, chính sách xã hội... có thể được sử dụng và kết nối rộng rãi trong các dịch vụ công cộng và tư nhân.

Thẻ CCCD gắn chip điện tử có tích hợp đầy đủ những thông tin, lúc đó người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ sử dụng thẻ CCCD thực hiện các giao dịch.

Bên cạnh đó, dữ liệu trên chip có thể truy cập ngay lập tức mà không bị phụ thuộc vào kết nối mạng thông qua các thiết bị cho phép đọc thông tin trên chip, giúp cho việc xác thực danh tính được thực hiện ngay lập tức, hạn chế tối đa việc giả mạo danh tính. Chip gắn trên thẻ CCCD không có chức năng định vị, theo dõi để xác định vị trí của công dân.

Dự kiến Công an TPHCM sẽ cấp gần 3,5 triệu CCCD trong tháng 11.

Công an TPHCM cho biết, đang nghiên cứu đề xuất Bộ Công an, các ngành chức năng quy định về thời hạn sử dụng CMND 9 số, CMND 12 số và thay thế hoàn toàn, đồng bộ chỉ sử dụng CCCD gắn chip điện tử, cũng như việc chấp hành việc mang theo giấy tờ tùy thân CCCD gắn chip điện tử, mã QR code phòng chống dịch tại địa bàn công cộng và để xác nhận tư pháp trong các giao dịch.