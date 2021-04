Công an TPHCM đề nghị Bộ Công an chi viện để trị 'quái xế'

TPO - Trước thực trạng tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn TPHCM, Công an TPHCM đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ chi viện thêm lực lượng tuần tra kiểm soát, tập trung lực lượng để xử lý các 'quái xế'.

Ngày 18/4 trong buổi họp báo cung cấp thông tin một số vụ án dư luận quan tâm, Thượng tá Trần Nguyễn Phương, Phó trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS (Công an TPHCM) cho biết, hiện ở TPHCM có nhiều nhóm thanh thiếu niên lập hội nhóm trên mạng xã hội nhằm kêu gọi tụ tập đua xe trái phép. Các nhóm này hoạt động kín và phải có mật khẩu mới vào nhóm.

Ông Phương cho biết thêm, phần lớn các đối tượng tụ tập đua xe trái phép có tuổi đời còn khá trẻ, nhiều đối tượng dưới 16 tuổi. Mỗi khi tụ tập đua xe trái phép, các đối tượng cắt cử người theo dõi lực lượng công an. Các đối tượng tụ tập đua xe trái phép trên những tuyến đường không khép kín. Từ đầu năm 2021 đến nay, CSGT TPHCM ghi nhận và xử lý hơn 40 trường hợp tụ tập thành đoàn, đua xe trái phép...

Thượng tá Trần Nguyễn Phương, Phó trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS. Ảnh Văn Minh

"Nhiều lần lực lượng công an "xâm nhập" vào nhóm kín này, các đối tượng phát hiện liền "đá" chúng tôi ra khỏi nhóm ngay", ông Phương nói.

Theo ông Phương, xe của các “quái xế” được độ, chế lại và chạy với tốc độ rất cao. Các đối tượng tụ tập đua xe diễn ra khá chớp nhoáng. Tính chất chỉ là vi phạm hành chính nên khó xử lý mạnh tay. Các đối tượng chạy xe với tốc độ cao nếu việc truy đuổi xảy ra tai nạn sẽ để lại hậu quả lớn cho cả đối tượng đua xe và lực lượng làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Phòng CSGT TPHCM nói về việc các 'quái xế' hẹn hò đua xe trong các nhóm kín trên mạng xã hội. Video Chang Chang

Trong thời gian tới Phòng CSGT TPHCM sẽ tham mưu nhiều kế hoạch, thực hiện tuần tra, mật phục để ngăn chặn các nhóm “quái xế”, đẩy mạnh xử lý các “lò” độ xe, ứng dụng công nghệ vào xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho thiếu niên tại các gia đình, trường học mạnh mẽ hơn.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu - Công an TPHCM. Ảnh Văn Minh

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu - Công an TPHCM nói thêm, Công an TPHCM đã xây dựng quy chế phối hợp với công an các tỉnh thành giáp ranh để thông tin kịp thời, xử lý triệt để các nhóm tụ tập đua xe trái phép. Ngoài ra, Công an TPHCM đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ chi viện thêm lực lượng tuần tra kiểm soát, tập trung lực lượng để xử lý các vụ việc đua xe trái phép.

Liên quan đến vụ việc hàng trăm “quái xế” đua xe trái phép trên cao tốc hôm 20/3 vừa qua, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án liên quan đến hàng trăm “quái xế” đua xe trái phép trên đường dẫn vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây. Đồng thời, Công an TPHCM kêu gọi gia đình nhanh chóng động viên các đối tượng đua xe trái phép ra trình diện để được sự khoan hồng.