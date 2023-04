Công an TPHCM đang kiểm tra tòa nhà nghi có nhóm cưỡng đoạt tài sản hoạt động

TPO - Đầu giờ chiều 7/4, Công an quận 1 vẫn đang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa tòa nhà trên đường Pasteur (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) để kiểm tra vì nghi có nhóm cưỡng đoạt tài sản đang hoạt động.

Một số người dân gần tòa nhà cho biết, khoảng 9h cùng ngày, nhiều cán bộ công an đi trên nhiều xe biển số xanh bất ngờ có mặt tại tòa nhà trên để kiểm tra.

Lực lượng chức năng yêu cầu những người liên quan ở lại để phối hợp giải quyết. Theo ghi nhận của phóng viên, tòa nhà này có 8 tầng, rất đông xe biển số xanh đậu phía trước. Lực lượng công an không cho phép những người không liên quan quay phim, chụp hình.

Một cán bộ công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho biết, lực lượng chức năng kiểm tra một công ty tài chính nghi vấn đang hoạt động cưỡng đoạt tài sản, thuê văn phòng tại tòa nhà này.

Đến đầu giờ chiều, công tác kiểm tra vẫn chưa hoàn tất.

Thời gian qua, Công an TPHCM phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an triệt phá liên tiếp các đường dây tội phạm hoạt động núp bóng dưới hình thức các công ty tài chính, công ty luật để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, cơ quan công an đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 26 bị can là các nhân viên của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset và Chi nhánh Công ty Luật TNHH Power Law về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngày 28/3, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát thuộc nhiều đơn vị của Công an TP Thủ Đức, Công an TPHCM đồng loạt kiểm tra Công ty mua bán nợ Galaxy (phường Linh Tây) và Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit (phường Thảo Điền) do nghi vấn liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê.