Công an TPHCM bắt giám đốc trốn nã

TPO - Ông Phạm Ngọc Anh (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt - Nam Việt Homes - trụ sở tại quận 1, TPHCM) vừa bị bắt theo lệnh truy nã, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiều 7/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đơn vị này đã bắt theo lệnh truy nã đối với ông Phạm Ngọc Anh. Trước đó, cuối năm 2020 Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, nhưng Phạm Ngọc Anh đã bỏ trốn nên công an phát lệnh truy nã.

Theo điều tra ban đầu, Nam Việt Homes do Phạm Ngọc Anh làm giám đốc, đại diện pháp luật, đã quảng cáo, đưa thông tin không đúng về pháp lý của hai thửa đất tại TP. Thủ Đức và quận Tân Phú khiến nhiều người tin tưởng, ký hợp đồng đặt cọc mua đất.

Cụ thể, tại thửa đất số 75, tờ bản đồ 41, toạ lạc số 770 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), Nam Việt Homes đã vẽ ra dự án mang tên Civitas Linh Đông.

Còn tại thửa đất 530 đến 538, tờ bản đồ số 7 tọa lạc tại Kênh Tân Hóa - Nguyễn Trọng Quyển (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú), Nam Việt Homes vẽ ra dự án Heart Land Tân Hóa.

Sau khi chuyển tiền thì người sang nhượng đất không liên lạc được với đại diện phía Nam Việt Homes, nên đã tố cáo với công an.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra, mở rộng vụ án.