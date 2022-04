Công an TP Vinh 'xâm nhập' mạng xã hội, ngăn chặn nhiều vụ đua xe

TPO - Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an TP.Vinh đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều cuộc thanh, thiếu niên hẹn nhau tụ tập đua xe.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP.Vinh đã triển khai nhiều phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nhằm ngăn ngừa các hoạt động tụ tập gây rối giao thông ngay từ khi mới manh nha.

Qua việc nắm thông tin từ các hội nhóm trên mạng xã hội, từ đầu tháng 4/2022 đến nay, Đội CSGT-TT Công an TP.Vinh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 143 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ 49 xe mô tô (trong đó có 11 xe mô tô đã được tháo biển kiểm soát, 16 xe sử dụng khẩu trang, đề can để dán che biển kiểm soát ). Đặc biệt, lực lượng chức năng đã xử lý 6 trường hợp điều khiển xe máy bằng một bánh (bốc đầu).

Theo chỉ huy Đội CSGT-TT Công an TP.Vinh, hiện nay tình trạng thanh, thiếu niên tham gia các hội nhóm kín trên mạng xã hội rất phổ biến. Trong đó, có nhiều nhóm kín được các đối tượng xấu lập nên để kêu gọi, tụ tập rủ nhau đi mô tô lạng lách, bốc đầu, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Để đấu tranh hiệu quả với các hành vi nói trên, Đội CSGT-TT đã thường xuyên bố trí cán bộ phối hợp với các đơn vị chức năng sử dụng công nghệ cao thâm nhập vào các hội nhóm kín để tập trung xử lý.

Điển hình, khoảng 15h30 ngày 4/4, trên mạng Zalo, một số thanh, thiếu niên kêu gọi nhau tập trung tháo biển số xe máy, sử dụng đề can để dán biển kiểm soát, sử dụng khẩu trang để che biển kiểm soát để đua xe ở đường Dũng Quyết (TP.Vinh).

Sau khi nắm bắt thông tin, Đội CSGT-TT đã tổ chức lực lượng hóa trang, mật phục tại vị trí mà các nhóm đối tượng kêu gọi tập kết. Đến 16h cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ 4 phương tiện không gắn biển kiểm soát do các thanh, thiếu niên ở Nghệ An và Hà Tĩnh điều khiển.

Trong hai ngày 8 và 9/4, Đội CSGT-TT tiếp tục giải tán các nhóm thanh thiếu niên có ý định tụ tập đua tốc độ ở tuyến đường Quốc lộ 46C (đường Dũng Quyết), khu đô thị Vinh Reverside (đường Dũng Quyết), sảnh Summer Vinh (đường Lê Duẩn), đường tỉnh lộ 535B (đường 72m).