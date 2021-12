Công an TP.HCM tăng tốc cấp CCCD gắn chip cho người dân

Công tác cấp CCCD cho người dân vẫn đang được ngành công an thành phố thực hiện quyết liệt với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm tạo sự tiện lợi nhất cho người dân, đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD sau giãn cách.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2021, đây cũng là thời điểm người dân cần và nên nhanh chóng làm một số giấy giờ quan trọng có liên quan đến quyền và lợi ích của chính mình trong đó có Căn cước công dân (CCCD) gắn chip - một trong những “chiến dịch” trọng điểm của ngành công an cả nước trong năm nay.

Từ đầu tháng 10 ngay khi TP.HCM thực hiện việc nới lỏng giãn cách, hoạt động cấp CCCD đã được các quận khởi động trở lại điển hình là cao điểm ra quân cấp CCCD đợt 2 cho hơn 3,4 triệu công dân từ 14 tuổi trở lên.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến lợi ích của CCCD gắn chip

Thời gian qua, người dân sống tại phường 6, quận Gò Vấp không còn xa với hình ảnh và âm thanh từ những chiếc xe loa tuyên truyền chạy khắp các tuyến đường, ngõ hẻm để thông báo, nhắc nhở người dân đến trụ sở Công an phường, quận Gò Vấp làm thủ tục cấp CCCD gắn chip.

Không chỉ tích cực truyền thông offline, trong bối cảnh dịch Covid vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, các hoạt động tập trung đông người vẫn đang bị hạn chế, công tác tuyên truyền làm CCCD đã và đang được nhiều quận tại TP.HCM chú trọng đẩy mạnh trên các mạng xã hội, nền tảng công nghệ, hội nhóm có nhiều người sử dụng.

Điển hình, UBND/Công an các quận như: Quận 11, 12, quận Phú Nhuận, Tân Phú, Gò Vấp, huyện Hóc Môn,... đã và đang tăng cường tuyên truyền các bài viết về lợi ích của CCCD gắn chip trên trang Zalo chính thức qua đó để người dân hiểu rõ hơn về sự cần thiết của việc làm CCCD gắn chip đúng thời hạn và hưởng ứng thực hiện.

Với chị Ngân Thủy (33 tuổi, quận Gò Vấp), vì nhà có con nhỏ nên chị khá e ngại khi phải đến nơi đông người, đến hiện tại chị vẫn chưa làm CCCD gắn chip. “Tôi nghĩ làm CCCD đúng hạn vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của công dân. Những ngày qua được công an phường tuyên truyền tận khu phố nên tôi sẽ tranh thủ đi làm CCCD trong vài ngày tới”, chị Thủy cho biết.

Hiện nay, tài khoản Zalo của công an các quận tại TP.HCM đều liên tục cập nhật lịch trình, đăng tải chi tiết các thông tin về địa điểm, thời gian làm việc, tiếp nhận làm CCCD cho người dân trên địa bàn. Đơn cử, chuyên mục Căn cước công dân trên Zalo của Công an quận 11 được chia thành các nội dung cụ thể như: Thông tin chung; Hướng dẫn làm CCCD cho người có hộ khẩu thường trú, người đăng ký tạm trú; Các thông báo hay tra cứu,... người dân thuộc đối tượng nào có thể nhanh chóng lựa chọn nội dung để được hướng dẫn cụ thể.

Đặc biệt, một số đơn vị khác như quận Tân Phú, quận 12 hay huyện Hóc Môn còn xây dựng chuyên mục “Hỏi đáp CCCD” cho phép giải đáp các thắc mắc thông qua hệ thống trả lời tự động (chatbot). Người dân khi có vướng mắc về những thủ tục CCCD khác như: Lệ phí phải đóng là bao nhiêu; Thời hạn sử dụng của CCCD gắn chip là bao lâu; Thủ tục làm CCCD khi mất CMND, CCCD cũ như thế nào; Đối tượng được ưu tiên thực hiện cấp CCCD gắn chip cần chuẩn bị những hồ sơ gì;… đều được tài khoản Zalo tự động giải đáp.

“Thay vì phải lên mạng tìm kiếm thông tin, thì hầu như những thắc mắc của tôi về làm CCCD đều được chatbot trả lời. Hơn nữa các câu hỏi cũng được soạn thảo có hệ thống và dễ sử dụng, tra cứu nên không chỉ tôi mà cả ba mẹ tôi đều có thể tìm hiểu”, anh Minh Hoàng (20 tuổi, quận 12) cho biết.

Trong khi đó tại quận Phú Nhuận, trong cao điểm đợt 2 Công an quận đã thành lập thêm 6 điểm cấp đổi CCCD, thông tin các địa điểm này cũng được cập nhật, thông báo hàng ngày trên trang Zalo “Công an quận Phú Nhuận” cũng như các nhóm Zalo của Công an 13 phường để người dân tiện theo dõi trong trường hợp có những thay đổi đột xuất.

Ưu tiên làm CCCD cho đối tượng yếu thế

Theo thông tin đăng tải trên trang Zalo công an quận 12, vào giữa tháng 11 vừa qua đơn vị này đã phối hợp Hội LHPN Quận thu nhận cấp CCCD gắn chíp điện tử cho hội viên phụ nữ, người già và nữ thanh niên trên địa bàn phường Hiệp Thành khó khăn về đi lại. Chỉ trong 2 ngày, hơn 700 hội viên, người dân trên địa bàn phường Hiệp Thành (quận 12) đã được thực hiện thủ tục cấp CCCD.

Trong khi đó tại Tân Phú, những trường hợp gia đình chính sách, người già yếu, khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn... được lực lượng ưu tiên hỗ trợ, tiếp nhận làm thủ tục trước. Ngoài việc bảo đảm trật tự và an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại địa điểm làm căn cước, Công an quận còn hỗ trợ về mọi mặt để làm thủ tục cấp CCCD cho người dân được nhanh chóng, thuận lợi với tinh thần "làm hết việc, không hết giờ". Tại các điểm cấp CCCD của quận Tân Phú, cán bộ công an làm việc từ 7 giờ sáng đến 22 giờ. Trong trường hợp người dân đến làm thủ tục ngoài thời gian trên thì lực lượng vẫn tiếp nhận, giải quyết.

Tương tự, tại trụ sở Công an các quận huyện: 11, Phú Nhuận, Gò Vấp, huyện Hóc Môn, Bình Thạnh, Tân Bình,... các cán bộ chiến sĩ vẫn nỗ lực cả ngày lẫn đêm để làm CCCD gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn.

Anh Hữu Khánh (37 tuổi, quận Tân Phú) xin nghỉ một ngày để đi làm CCCD, tuy nhiên thực tế nhanh hơn nhiều “Khi đến nơi tôi và gia đình được cán bộ hướng rõ ràng, nơi cấp được bố trí xịt khuẩn, cán bộ thì luôn nhắc nhở về an toàn, thực hiện 5K nên gia đình tôi khá an tâm. Được cán bộ hướng dẫn tận tình chỉ khoảng 30 phút tôi đã hoàn thành thủ tục”, anh cho biết.

Cũng theo anh Khánh, trước khi đi làm CCCD mọi người nên truy cập Zalo chính thức của quận nơi mình đang sinh sống để kiểm tra thông tin địa điểm cấp, cũng như các giấy giờ cần thiết cần đem theo tránh mất thời gian phải đi lại, bổ sung nhiều lần, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi người dân đến làm CCCD.

Đặc biệt, để người dân dễ dàng theo dõi tiến độ làm CCCD mới đây Zalo “Công an quận Tân Phú - TP.HCM” cũng đã tích hợp thêm tiện ích “Tra cứu CCCD”. Tương tự, tại quận 12 người dân đã có thể xem số CCCD đang làm và xem danh sách lấy số thứ tự đăng ký làm CCCD theo từng phường qua Zalo Công an Quận 12.

Công an TPHCM cho biết, trong đợt 2 cấp CCCD gắn chíp điện tử (từ ngày 4/10 đến 18/11/2021), các đơn vị đã trả 2.121.503 thẻ CCCD gắn chíp điện tử trong số 2.158.940 hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ lệ 98,3%.

“Chiến dịch” cấp CCCD gắn chíp điện tử tại TP.HCM hiện đang đi vào giai đoạn nước rút. Để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra, Công an các quận cũng khuyến khích, đề nghị tất cả người dân từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú, làm việc trên địa bàn TP.HCM nhưng chưa làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử, tích cực hưởng ứng thực hiện và phối hợp, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.