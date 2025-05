Công an tỉnh Bắc Giang tiếp lửa truyền thống

Chiều 21/5, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức tọa đàm “Tiếp lửa truyền thống” hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Tại chương trình, theo Đại tá Trần Thế Cường – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam là những trang lịch sử vẻ vang được viết nên bởi những thành tích, chiến công của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an kiên trung “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”.

Buổi tọa đàm là dịp để cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên biết đến những trang sử hào hùng của lực lượng Công an nhân dân và sự tri ân những thế hệ đi trước, đồng thời là cơ hội để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lắng nghe, học hỏi, tiếp thu những bài học kinh nghiệm quý báu từ các đồng chí thế hệ cha anh đi trước. Từ đó, mỗi đoàn viên, thanh niên, mỗi cán bộ chiến sĩ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trả lời câu hỏi tại buổi tọa đàm, Thiếu tướng Tạ Quang Huy – Phó Chánh thanh tra Bộ Công an chia sẻ, ông nguyên là Trưởng Ban Thanh niên Bộ Công an. Thanh niên là thời điểm đẹp nhất của cuộc đời nên sống thật ý nghĩa. Thời thanh niên bằng niềm đam mê, với những bước chân không mỏi, ông luôn hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao.

Theo Thiếu tướng Tạ Quang Huy, mỗi thanh niên nên có ước mơ riêng. Khi ông được chọn cử là cán bộ Đoàn, ông thấy bỡ ngỡ, nhưng luôn nhiệt huyết trong công tác Đoàn. Ông tự học và tìm hiểu về Đoàn, rèn luyện kỹ năng liên quan công tác thanh niên để làm tốt nhất công tác Đoàn.

Ông Huy chia sẻ, trong công tác sản phẩm mới là quan trọng. Bởi vậy, thanh niên trong lực lượng Công an làm việc thật tốt, có nhiệt huyết, luôn hun đúc ước mơ sẽ được ghi nhận và khẳng định được mình.

Trong thời đại công nghệ số, Thiếu tướng Tạ Quang Huy cho rằng, thanh niên Công an phải tăng cường kiến thức về công nghệ và ngoại ngữ, phải đi đầu về chuyển đổi số.

Thượng úy Nguyễn Duy Hoàng (Công an tỉnh Bắc Giang) là một gương thanh niên tiêu biểu của Bộ Công an. Anh cho biết, động lực để anh phấn đấu là anh công tác ở Công an tỉnh Bắc Giang - nơi phát tích 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an. Anh công tác ở Phòng an ninh mạng và Công nghệ cao là đơn vị mới nên nhận được sự quan quan tâm và ghi nhận của lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã tạo ra động lực cho anh phấn đấu.

Anh Hoàng chia sẻ, trong quá trình công tác của bản thân, anh tiếp xúc nhiều vụ án và nhận thấy nhiều vụ phạm pháp công nghệ có nhiều thanh niên tham gia. Đây là điều đáng buồn và đặt ra nhiều thách thức. Bởi vậy, lực lượng Công an và cơ quan chức năng phải tuyên truyền nhiều hơn để các bạn trẻ nhận thức được điều này.

Trong quá trình điều tra, anh Hoàng từng tiếp xúc một sinh viên đang học ở Hà Nội có tài năng, nhưng do không nhận thức được nên có hành vi vi phạm pháp luật. Đây là điều anh thấy rất đáng tiếc.

Tại tọa đoàn, anh Giáp Xuân Cảnh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang cho hay, chuyển đổi số và công nghệ thông tin có tác động rất lớn đến thanh niên, trong đó có cả tích cực và tiêu cực. Trong tác động tiêu cực của công nghệ số, đáng chú ý là xuất hiện thông tin xấu độc, các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Bởi vậy, thanh niên phải biết tự rèn luyện kỹ năng để phòng tránh bị lừa đảo, đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp trên không gian mạng.

Anh Cảnh cho rằng để truyền lửa cách mạng cho thanh niên trên không gian mạng, mỗi cán bộ Đoàn cần có kỹ năng số để xử lý, khai thác thông tin và ứng dụng công nghệ số (trí tuệ nhân tạo) để nâng cao chất lượng truyền thông.

Tại chương trình, Công an tỉnh Bắc Giang và Tỉnh Đoàn Bắc Giang ký kết kết giao ước thi đua bình dân học vụ số và tuyên dương thanh niên Công an tiêu biểu.