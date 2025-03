Công an tỉnh Bắc Giang lựa chọn 4 cán bộ lãnh đạo cấp phòng để xác minh tài sản

TPO - Công an tỉnh Bắc Giang đã bốc thăm, lựa chọn 4 cán bộ lãnh đạo thuộc 4 phòng nghiệp vụ để xác minh tài sản, thu nhập năm 2025.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, thực hiện quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Công an nhân dân, Thanh tra Công an tỉnh - Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đã tổ chức bốc thăm lựa chọn người được xác minh, tài sản thu nhập năm 2025.

Kết quả bốc thăm, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Công an tỉnh Bắc Giang đã lựa chọn được 4 cán bộ là lãnh đạo thuộc 4 phòng nghiệp vụ để tiến hành xác minh, gồm: Phòng Công tác đảng và công tác chính trị; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát giao thông.

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Công an tỉnh Bắc Giang sớm ban hành quyết định và tiến hành xác minh, kết luận về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của các bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo đúng quy định.