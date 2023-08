Công an Tiền Giang khởi tố 2 cán bộ thị trấn ở Kiên Giang

TPO - Đến nay, có 7 cán bộ xã, thị trấn ở Kiên Giang bị Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Ngày 13/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam thêm 2 cán bộ ở UBND thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang).

Theo đó, 2 cán bộ ở UBND thị trấn Tân Hiệp bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Đặng Hữu Vinh - Phó Chủ tịch UBND thị trấn và Hồ Minh Phương - công chức tư pháp - hộ tịch.

Những người trên bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố về hành vi "giả mạo trong công tác".

Theo quyết định khởi tố vụ án, các bị can liên quan đến vụ án sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và giả mạo trong công tác.

Trước đó vào ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 cán bộ ở các xã của huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) về hành vi "giả mạo trong công tác".

Theo đó, 5 cán bộ xã ở huyện Giồng Riềng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Trần Văn Thẩm - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình; Phan Đình Vịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Hưng; Quách Văn Việt - công chức văn phòng UBND xã Thạnh Bình; Tô Khánh Hoàng - công chức tư pháp - hộ tịch và Danh Thanh Thủy - công chức địa chính, lâm nghiệp, xây dựng, môi trường UBND xã Thạnh Hưng.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, các bị can nói trên có liên quan đến chuyên án do Công an tỉnh Tiền Giang xác lập, khám phá đường dây sử dụng giấy tờ giả để đăng ký xe máy.

Một số người liên quan đã ký khống giấy tờ để các đối tượng điền thông tin những xe không hợp pháp như xe trộm cắp, cướp giật, xe trốn thuế... để hợp thức hoá. Mỗi bộ hồ sơ được ký xong các cán bộ của xã, thị trấn sẽ lãnh tiền "bồi dưỡng" từ khoảng 100-200 nghìn đồng.