Công an thông tin nguyên nhân vụ thi thể học sinh lớp 9 nổi ở hồ nước trạm bơm

TPO - Công an xác định nguyên nhân ban đầu là do nạn nhân đi câu cá và bị trượt chân đuối nước.

Sáng 20/9, lãnh đạo công an TP. Hội An (Quảng Nam) thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ thi thể học sinh nổi trên hồ nước trạm bơm Hà Châu.

“Cơ quan điều tra phối hợp viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường, xem xét dấu vết trên thân thể. Gia đình từ chối khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã bàn giao nạn nhân cho gia đình mai táng. Xác minh ban đầu xác định nguyên nhân do nạn nhân đi câu cá và bị trượt chân đuối nước”, lãnh đạo công an TP. Hội An thông tin.

Trước đó, lúc 17h15 phút, người dân địa phương đã phát hiện một thi thể đang nổi trên mặt nước tại trạm bơm Hà Châu, thuộc khối phố An Bàng, phường Thanh Hà, TP. Hội An.

Qua xác minh xác định nạn nhân là N.V.M.Đ. (SN 2010, trú phường Thanh Hà, TP Hội An), là học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn.