Công an lật tẩy hàng loạt thủ đoạn Giám đốc CDC Đà Nẵng dùng để trục lợi từ kít xét nghiệm

Hai người cùng tham gia trục lợi từ kit xét nghiệm với ông Thạnh là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Trưởng Khoa Xét nghiệm ) và Lê Thị Kim Chi (nhân viên khoa Xét nghiệm thuộc CDC Đà Nẵng).

Tháng 5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định tặng bằng khen cho CDC và Sở Y tế TP Đà Nẵng do đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đợt dịch thứ hai vào năm 2020, việc gộp 5 mẫu xét nghiệm đã cho thấy lợi ích thiết thực, tiết kiệm chi phí xét nghiệm (giảm xuống còn gần 12 tỷ đồng thay vì hơn 55,4 tỷ đồng nếu xét nghiệm mẫu đơn). Năm 2021, CDC tiếp tục gộp 5 mẫu trong 1 lần xét nghiệm thành gộp 10 mẫu.

Trong quá trình thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại CDC Đà Nẵng, bà Nhàn đã chỉ đạo nhân viên bớt xén các loại sinh phẩm (mua của Công ty Việt Á và các nguồn tài trợ) và báo cáo không trung thực để làm dư ra một số lượng sinh phẩm và để ngoài sổ sách. Cụ thể, đối với sinh phẩm tách chiết thủ công RNA COVID-19, quy cách đóng gói 50 kit/hộp, tương đương với 50 mẫu xét nghiệm. Do bớt xén khi sử dụng nên mỗi hộp dư ra 2-3 kit. Đối với sinh phẩm tách chiết tự động RNA, quy cách đóng gói là 960 kit/ thùng, tương ứng 960 mẫu xét nghiệm. Do bớt xén khi sử dụng nên mỗi thùng thường dư ra khoảng 192-288 kit.

Chiều 20/6, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Tôn Thất Thạnh về tội “Tham ô tài sản”. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can,bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn; khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lê Thị Kim Chi cùng về tội danh trên.