Công an Hà Nội phá đường dây ghi lô đề, cá độ 1.200 tỷ đồng

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây ghi lô đề, cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Phương (52 tuổi, trú tại Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng 8 bị can khác để điều tra, làm rõ tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng liên quan về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 6/5, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu đường dây trên là Trịnh Thị Phương (52 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Các đối tượng dùng sim rác, mạng xã hội để tổ chức ghi lô đề cho nhiều người với số tiền giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày, sau đó xóa hết tin nhắn để hủy dấu vết.

Ngoài đối tượng Phương, cơ quan điều tra còn làm rõ các đối tượng Nguyễn Thị Minh Tuyết (60 tuổi), Lê Phương Thanh (33 tuổi) và Lê Thị Thanh Tâm (41 tuổi) cùng trú tại Hà Nội đã giúp sức cho Phương ghi lô đề.

Cụ thể, tính riêng trong ngày 6/5, Nguyễn Thị Minh Tuyết cùng một đối tượng đã chuyển số lô đề trị giá gần 2,2 tỷ đồng cho Trịnh Thị Phương. Sau khi tổng hợp, Trịnh Thị Phương đã chuyển số lô đề trị giá gần 600 triệu đồng cho Lê Thị Thanh Tâm.

Đại tá Nguyễn Bình – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình trong thời gian vừa qua, Phòng PC02 xác định những ổ nhóm tội phạm liên quan đến lô đề, cá độ bóng đá và sử dụng trái phép ma tuý đã lên kế hoạch lập chuyên án đấu tranh.

“Trong vụ án trên, quá trình điều tra ban chuyên án bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ tại chỗ 2 tỷ đồng, phong toả trên 2 tỷ đồng trong tài khoản và làm rõ trong thời gian các đối tượng đánh bạc, cá độ… đã giao dịch với tổng số tiền lên tới 1.200 tỷ đồng. Đây là một chuyên án lớn do Phòng PC02 đấu tranh triệt phá” – đại tá Nguyễn Bình thông tin.