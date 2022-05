Công an đột kích hàng loạt lò độ xe trước trận Chung kết U23 Việt Nam - Thái Lan

TPO - Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống đua xe trước trận Chung kết SEA Games 31 của đội tuyển U23 Việt Nam với U23 Thái Lan, lực lượng Công an TPHCM đã đột kích kiểm tra nhiều lò độ xe cho "quái xế".