Công an điều tra vụ mua bán giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội

TPO - Ngày 14/2, đại diện Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, trước dấu hiệu mua bán giấy chứng nhận (GCN) nghỉ hưởng BHXH để trục lợi BHXH, BHYT, Công an TP. Thuận An đã vào cuộc điều tra.