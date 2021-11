Công an điều tra vụ đàn bò trị giá hàng trăm triệu bị đứt chân

TPO - Vụ việc diễn tiến theo một trong hai khả năng: Do đối tượng nào đó ghen ghét nên hủy hoại tài sản, hoặc do khu vực bò ở có mái tôn, sắt thép nhiều, bò nuôi nhốt lâu ngày nên bức bí nhảy chạy, húc nhau dẫn đến thương tích.

Ngày 18/11, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ chặt chân bò xảy ra tại xã Nghi Phong.

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Quyền (42 tuổi, trú xóm 9, xã Nghi Phong) về việc đàn bò 5 con của gia đình anh bị kẻ xấu chặt đứt chân, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo anh Quyền, sáng 13/11, anh ra khu vực chuồng trại cách nhà khoảng 300m để cho đàn bò ăn. Khi đến nơi, anh phát hiện 5 trong tổng số 6 con bò đang lết trên mặt đất, xung quanh bê bết máu. Toàn bộ những con bò này đều bị chặt đứt một chân sau.

“Theo điều tra ban đầu, gia đình bị hại không có mẫu thuẫn với ai. Vụ việc ở đây có 2 hướng, thứ nhất là do đối tượng nào ghen ghét nên hủy hoại tài sản. Thứ hai là do khu vực bò ở có mái tôn, sắt thép nhiều, bò nuôi nhốt lâu ngày nên bức bí nhảy chạy, húc nhau dẫn đến thương tích. Đơn vị đang tập trung xác minh, điều tra”, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc cho biết thêm.