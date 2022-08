Công an điều tra 2 vụ hành hung bác sĩ ở TPHCM

TPO - Sau liên tiếp những vụ việc nhân viên y tế bị thân nhân người bệnh tấn công, Sở Y tế TPHCM đang chủ động các phương án bảo vệ nhân viên y tế trên cơ sở phối hợp với lực lượng công an. Công an TPHCM cho biết, đang củng cố hồ sơ nếu đủ chứng cứ sẽ khởi tố hình sự các vụ việc bác sĩ bị hành hung.

Ngày 12/8, trao đổi với phóng viên về vụ việc liên tiếp 2 bác sĩ tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân Dân Gia Định bị người nhà bệnh nhân hành hung, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, đến ngày 11/8 cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh đang thực hiện tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm củng cố hồ sơ. Khi có quyết định khởi tố hình sự vụ án công an thành phố sẽ chính thức thông tin.

Sau các vụ việc trên, BS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, Sở Y tế cùng bệnh viện sẽ theo dõi sát tiến độ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an với mong muốn các đơn vị thực thi pháp luật sẽ xử lý vụ việc hành hung bác sĩ đúng người, đúng tội. “Nhân viên y tế chúng tôi mong có môi trường bình an để phát huy hết năng lực của người thầy thuốc, giúp bệnh nhân vượt qua bệnh tật, nhanh chóng bình phục sức khỏe. Chúng tôi lên án mọi hành vi gây rối trật tự trong bệnh viện và đe dọa, hành hung nhân viên y tế” – BS Anh Dũng nói.

Trong lúc các vụ hành hung bác sĩ đang chờ cơ quan chức năng giải quyết thì Sở Y tế TPHCM đã chủ động thực hiện các phương án tăng cường bảo vệ nhân viên y tế. Theo đó, Sở Y tế đã có buổi làm việc với cơ quan Công an quận Bình Thạnh để nắm tình hình giải quyết các vụ việc liên quan và bàn phương án phối hợp hỗ trợ nhằm ngăn chặn những hành vi gây rối trong bệnh viện.

Trước mắt, Sở Y tế TPHCM yêu cầu tất cả các bệnh viện trên địa bàn rà soát, củng cố quy trình báo động “Code grey” về an ninh trật tự bệnh viện. Trong bối cảnh nhiều vụ hành hung nhân viên y tế liên tiếp xảy ra, Sở Y tế đề nghị các bệnh viện rút ngắn thời gian kích hoạt báo động tình huống gây rối đến công an địa phương để lực lượng bảo vệ của bệnh viện kịp thời nhận được sự hỗ trợ lực lượng công an nhằm trấn áp các đối tượng liên quan.

Để hạn chế những bức xúc của người bệnh, Sở Y tế đề nghị các bệnh viện tổ chức quy trình sàng lọc cấp cứu, hạn chế cho người bệnh nhập vào khoa Cấp cứu nếu không có chỉ định cấp cứu. Thay vào đó, bệnh nhân sẽ được cho nhập viện nếu có đủ tiêu chuẩn nhập viện. Những trường hợp chưa đủ điều kiện cấp cứu và nhập viện các bệnh viện cần triển khai phòng lưu bệnh để điều trị và theo dõi trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, các bệnh viện sẽ thực hiện “nguyên tắc 4 giờ hoặc 6 giờ” là thời gian tối đa cho người bệnh lưu lại tại khoa Cấp cứu. Bác sĩ khoa Cấp cứu sẽ được phân quyền để quyết định chuyển người bệnh vào các khoa nội trú, không để người bệnh lưu lại quá lâu tại khoa Cấp cứu.

Để hạn chế tâm lý lo lắng, bức xúc của người bệnh và thân nhân, thời gian tới Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện tăng cường giao tiếp với thân nhân người bệnh trong thời gian nằm điều trị tại khoa Cấp cứu, tạo sự an tâm. Mặt khác, nhân viên y tế tại khoa Cấp cứu sẽ được tăng cường để ứng phó kịp thời với những tình huống tai nạn thương tích hoặc ngộ độc hàng loạt có thể xảy ra.

Lực lượng bảo vệ của các bệnh viện chốt trực tại khoa Cấp cứu sẽ được tăng cường thêm nhân sự. Bảo vệ bệnh viện sẽ thực hiện nhiệm vụ kết nối với công an phường xã nơi bệnh viện trú đóng để được hỗ trợ kịp thời khi phát hiện có tình huống gây rối hoặc đe doạ nhân viên y tế. Sở Y tế kỳ vọng, các giải pháp trên sẽ tăng cường bảo vệ nhân viên y tế nhưng không tạo ra khoảng cách giữa thầy thuốc và người bệnh.