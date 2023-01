Công an Bình Phước thông tin vụ hai chiến sĩ hi sinh trên đường đi làm nhiệm vụ

TPO - Chiếc xe cứu hỏa chở 6 chiến sĩ đi làm nhiệm vụ bảo vệ chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Phước Long và Giải việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”. Trên đường đi, xe cứu hỏa gặp tai nạn làm hai chiến sĩ hi sinh.

Chiều 6/1, tại buổi họp báo thông tin về vụ việc, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Bình Phước tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Phước Long và Giải việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28, năm 2023 từ ngày 4-6/1, Công an thị xã Phước Long được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự chuỗi hoạt động này.

Thực hiện nhiệm vụ, 15h chiều ngày 5/1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 1 xe ôtô chữa cháy chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ chuỗi hoạt động tại thị xã Phước Long.

Thượng sĩ Trần Văn Hùng, sinh năm 1998 (có bằng lái xe chuyên dụng được đào tạo tại Trường Đại học Cảnh sát PCCC) là người điều khiển xe ô tô. Trên đường từ trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tại thành phố Đồng Xoài đi thị xã Phước Long để làm nhiệm vụ, khi đến đoạn đường tại Km81+400, ĐT741, thuộc địa bàn ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú thì bị tai nạn.

Vụ tai nạn không ảnh hưởng hoặc va chạm với phương tiện khác, không ảnh hưởng đến người dân trên đường và các hộ dân xung quanh.

Hậu quả vụ tai nạn làm 2 đồng chí hi sinh, 3 đồng chí bị thương nặng, 1 đồng chí bị thương nhẹ. Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do đến đoạn đường cong, có dốc, trời đang mưa nhỏ, mặt đường ẩm ướt dẫn đến trơn trượt, trọng lượng xe lớn (chứa 4m3 nước), vận tốc của xe khoảng 50km/giờ, lái xe phanh gấp, xe trượt vào dải phân cách giữa đường dẫn đến bị lật.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cùng tổ công tác đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ bị tai nạn và gia đình người bị nạn. Đồng thời cử cán bộ y tế của Bệnh xá Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước đưa người bị thương đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị.

Công an tỉnh Bình Phước cử một Phó Giám đốc trực tại bệnh viện để theo dõi, chỉ đạo, khám chữa bệnh cho những người bị thương. Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Nhận được tin xảy ra vụ tai nạn, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng, khẩn trương tổ chức lực lượng cứu nạn cứu hộ, nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, làm tốt công tác tư tưởng cho các cán bộ, chiến sĩ bị thương và gia đình; tổ chức điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn… Trực tiếp Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông.

Danh sách các chiến sĩ gặp nạn 1. Thiếu úy Ngô Quang Sang, sinh năm 1998, hi sinh. 2. Binh nhất Hồ Kiết Tường, sinh năm 2003, chiến sĩ nghĩa vụ hi sinh. 3. Thượng sĩ Trần Văn Hùng, sinh năm 1998, lái xe - bị thương nặng. 4. Hạ sĩ Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 2002, chiến sĩ nghĩa vụ - bị thương nặng. 5. Binh nhất Nguyễn Hồng Phúc, sinh năm 2003, chiến sĩ nghĩa vụ - bị thương nặng. 6. Binh nhất Lê Trọng Hiếu, sinh năm 2002, chiến sĩ nghĩa vụ - bị thương nhẹ.