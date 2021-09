Công an bắt đầu điều tra cá nhân, tổ chức kêu gọi từ thiện nhằm chiếm đoạt tài sản

TPO - Bộ Công an đề nghị Công an TPHCM rà soát, đánh giá tình hình hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM xác nhận đã có văn bản gửi Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01), Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an 21 quận, huyện và Công an TP Thủ Đức về việc phối hợp rà soát, xử lý những cá nhân, tổ chức kêu gọi từ thiện nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, PC02 nhận được Công văn số 2744/C02-P9 ngày 16/9 của Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an đề nghị rà soát, đánh giá tình hình hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

Theo yêu cầu của PC02, các đơn vị và Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức phối hợp thực hiện hai vấn đề gồm:

Thứ nhất, rà soát, đánh giá tình hình các cá nhân, tổ chức hoạt động từ thiện tự phát, kêu gọi từ thiện trên địa bàn từ năm 2020 đến nay. Có những thống kê cụ thể, gồm: tên cá nhân, tổ chức, quy mô, cơ cấu tổ chức, mục tiêu hoạt động, cơ sở pháp lý.

Thứ hai, kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động tự phát kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt tài sản.

Theo nguồn tin, đến ngày 29/9, Công an một số quận, huyện ở TPHCM đã hoàn tất việc rà soát hoạt động kêu gọi từ thiện trên địa bàn và báo cáo Công an TPHCM.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao việc làm từ thiện thiếu minh bạch của một số cá nhân, hội, nhóm. Dư luận cũng đặt nghi vấn việc thiếu minh bạch về hoạt động quyên góp từ thiện của một số nghệ sĩ, người nổi tiếng trong đợt kêu gọi quyên góp từ thiện ủng hộ người dân miền Trung trong trận lũ lụt lịch sử năm 2020. Công an TPHCM đã tiếp nhận một số đơn tố cáo và đang tiến hành xác minh.