Công an Bắc Giang thành lập 830 tổ đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán

TPO - Theo Công an tỉnh Bắc Giang, hai ngày nghỉ Tết vừa qua, tỉnh Bắc Giang không xảy ra vụ việc phạm tội về trật tự xã hội và cháy nổ.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong hai ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, tình hình an ninh trật tự ổn định, không xảy ra vụ việc phạm tội về trật tự xã hội và cháy nổ.

Công an tỉnh Bắc Giang đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Công an thành phố Bắc Giang để bảo đảm an ninh trật tự đêm giao thừa. Công an cấp huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bắc Giang thành lập 830 tổ và huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân, cựu chiến binh tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, đã tổ chức tuần tra khép kín địa bàn. Một số đơn vị tổ chức tuần tra vũ trang trên địa bàn thành phố và các địa bàn giáp ranh.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Giang đã thành lập 11 tổ công tác tiến hành kiểm tra đối với công an cấp huyện trong triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp Tết Nguyên đán.

Lực lượng cảnh sát giao thông công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bắc Giang tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích khi tham gia giao thông trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán; tập trung làm tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông; thực hiện đúng tư thế, lễ tiết, tác phong của người chiến sỹ công an khi làm việc, tiếp xúc với nhân dân.