Công an Bắc Giang bồi thường người bị tù oan hơn 2,3 tỷ đồng

Lãnh đạo Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, việc bồi thường cho gia đình ông Sường tiến hành từ trước Tết Nguyên Đán 2021. Mới đầu, gia đình đòi bồi thường ông Sường gần 6 tỷ đồng. Tuy nhiên sau nhiều lần thương lượng, hai bên thống nhất số tiền bồi thường là 2,35 tỷ đồng. Gia đình ông Sường đã nhận số tiền này.

Cũng theo công an tỉnh Bắc Giang, trước đó vào đầu năm 2018, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức xin lỗi công khai việc bắt oan ông Sường tại trụ sở ủy ban xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn.

Người thân mang di ảnh ông Sường tại buổi xin lỗi công khai. Ảnh Giang Long

Theo nội dung vụ án, ngày 2/11/1977, Công an huyện Lục Ngạn, Ty Công an Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) nhận tin báo về việc bà Phạm Thị Múi (vợ ông Sường) chết dưới suối ở xã Trù Hựu. Ty Công an Hà Bắc đã cử lực lượng khám nghiệm hiện trường, tử thi và đưa ông Sường về ghi lời khai.

Do nghi ông Sường là người giết vợ nên Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Sường về tội Giết người và chuyển vụ án về Ty Công an Hà Bắc điều tra theo quy định.

Ông Sường bị giam hơn 7 năm và không có phiên tòa nào được mở. Trong thời gian này, trong buồng giam xảy ra vụ phạm nhân đánh nhau và ông bị phạt bốn năm tù. Thụ án xong hình phạt này, ông Sường được về nhà sau hơn 11 năm bị bắt.

Ông liên tục kêu oan sau đó nhưng không có kết quả. Năm 2014, ông Sường qua đời do tuổi già và mắc bệnh ung thư, dặn dò người vợ sau và các con tiếp tục kêu oan và mong có ngày con cháu không phải mang tiếng xấu.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, xảy ra cách đây lâu năm, Bộ Công an và Viện KSND Tối cao đã giao Công an và Viện KSND tỉnh Bắc Giang xác minh làm rõ.

Theo đó, tháng 12/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ban hành 2 quyết định gồm: Quyết định đình chỉ vụ án hình sự về tội Giết người vì hết thời hiệu trách nhiệm truy cứu trách nhiệm hình sự và quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông Mưu Quý Sường về tội Giết người do hành vi của bị can không cấu thành tội phạm.