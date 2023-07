Concert of Childhood Memory 'cháy vé' nhờ khơi gợi ký ức tuổi thơ từ khán giả

Chương trình hòa nhạc Concert of Childhood Memory vừa hoàn thành 3 đêm diễn ngập tràn cảm xúc với chủ đề được lấy cảm hứng từ những bộ phim hoạt hình Walt Disney huyền thoại, thu hút hơn 2.000 khán giả tham dự.

Đêm nhạc được tổ chức đúng thời điểm cả thế giới đang tôn vinh cột mốc 100 năm vàng son của hãng phim hoạt hình Walt Disney. Những tác phẩm được lựa chọn để trình diễn trong chương trình lần này đến từ những bộ phim hoạt hình nổi tiếng, đã quen thuộc với khán giả Việt Nam. Trong đó nổi bật là loạt ca khúc bất hủ như: When You Wish Upon a Star (phim Pinocchio), Circle of Life (phim Vua Sư Tử), A Whole New World (phim Aladdin)...

Để mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc ngập tràn cảm xúc, Concert of Childhood Memory đã quy tụ gần 100 nghệ sĩ tài năng, trong đó có sự xuất hiện đặc biệt của dàn hợp xướng và các giọng ca trẻ triển vọng như Lan Quỳnh (Quán quân Sao Mai 2022, dòng nhạc Thính Phòng) và Hoàng Phương (Á Quân The Debut 2018).

Bên cạnh đầu tư cho chất lượng âm nhạc, Concert of Childhood Memory còn gây bất ngờ cho các khán giả bằng việc lần đầu tiên ứng dụng công nghệ trình diễn 3D Mapping trên sân khấu. Đây là một bước đột phá lớn trong việc tổ chức các chương trình âm nhạc thính phòng, tạo nên sức hấp dẫn lớn hơn đối với khán giả trẻ - những người yêu thích yếu tố sáng tạo trong thưởng thức nghệ thuật.

Chỉn chu cả về chất lượng âm nhạc, đồng thời có sức hấp dẫn riêng nhờ những yếu tố giải trí và mang thông điệp văn minh, không bất ngờ khi cả 3 đêm diễn của Concert of Childhood Memory đều đã “cháy vé” từ trước ngày biểu diễn 2 tuần. Trên trang mạng xã hội chính thức của chương trình, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể sở hữu những tấm vé đặc biệt.

Đây cũng không phải lần đầu tiên, Concert of Childhood Memory khiến khán giả yêu nhạc thính phòng “sục sôi” vì những chương trình hòa nhạc ấn tượng. Kể từ khi chương trình đầu tiên vào năm 2016, đến nay chương trình đã thử sức mình với hầu hết những kho tàng nhạc phim ăn khách như hãng phim Studio Ghibli, series phim Harry Potter, One Piece, Naruto… và đương nhiên không thể thiếu âm nhạc từ hãng phim lừng danh Walt Disney.

Nghệ sĩ Piano Lã Tuấn Cường, đại diện chương trình chia sẻ:“Concert of Childhood Memory xuất phát từ mong muốn của các nghệ sĩ trẻ về những chương trình đầy ắp khán giả và đặc biệt chúng tôi muốn thông qua chương trình này để thu hút khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ quan tâm và tìm hiểu nhiều hơn về âm nhạc thính phòng. Đó cũng là lý do mà chương trình lựa chọn những chủ đề nhạc phim quen thuộc, gắn liền với tuổi thơ mỗi người.”

Năm nay Concert of Childhood Memory kể câu chuyện về những “Bước nhảy niềm tin” - A Leap of Faith, với mong muốn tôn vinh những giá trị nhân văn về niềm tin và lòng dũng cảm. Đây là những phẩm chất tuyệt vời đã tạo nên sức mạnh cho các nhân vật chính trong phim hoạt hình Disney và đồng thời là nguồn cảm hứng chủ đạo cho hành trình hoạt động hơn một thế kỷ của hãng phim hoạt hình lừng danh này.

Khán giả Xuân Phương (25 tuổi) hào hứng chia sẻ:“Trong guồng quay vội vã của cuộc sống hiện đại, thì những đêm nhạc như Concert of Childhood Memory thực sự là phút thảnh thơi hiếm hoi để mỗi người lắng nghe chính bản thân mình. Với mình, trải nghiệm này rất giá trị và rất chờ những chương trình tiếp theo.”

Không chạy đua theo những con số kỷ lục hay ồn ào trên truyền thông như những dòng nhạc khác, âm nhạc thính phòng vẫn thu hút được sự quan tâm của khán giả trẻ, giống như cách mà Concert of Childhood Memory đã và đang làm trong suốt 8 năm qua. Nỗ lực của những nghệ sĩ trẻ đầy tâm huyết với nghề này, hứa hẹn sẽ mang đến những làn gió mới cho âm nhạc thính phòng nước nhà.