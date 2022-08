Cơn mưa bàn thắng trong trận chung kết U15 Quốc gia - Next Travel 2022

Trận chung kết U15 Quốc gia - Next Travel 2022 chứng kiến 6 bàn thắng được ghi với những pha làm bàn vô cùng đẹp mắt của hai đội. U15 Sông Lam Nghệ An kết thúc mùa giải với chức vô địch danh giá, U15 PVF chính thức trở thành cựu vương.

Chiều ngày 22.8, trên sân Pleiku đã diễn ra trận chung kết vô cùng hấp dẫn giữa U15 Sông Lam Nghệ An và U15 PVF.

Đúng tính chất của một trận tranh chức vô địch, hai đội nhập cuộc đầy chủ động. Bất ngờ của trận đấu đến ở phút thứ 8, U15 SLNA có bàn thắng mở tỉ số do công của Quốc Hòa - cầu thủ đang cho thấy phẩm chất của một ngôi sao bóng đá tương lai.

Bị dẫn bàn, U15 PVF có nhiều hơn các pha lên bóng, uy hiếp khung thành của đội bóng xứ nghệ. Đáp trả lại pha không chiến của đội bạn, ở phút thứ 15, sao trẻ Phùng Quang Tú bên phía U15 PVF đã kéo trận đấu về vạch xuất phát. Từ một pha đá phạt góc, cầu thủ số 11 bật cao đánh đầu làm tung lưới U15 SLNA.

Những phút sau đó, hai đội cống hiến một lối chơi tấn công rất bài bản và hấp dẫn. Đúng là một trận đấu “kỳ phùng địch thủ”, xứng đáng là trận chung kết trong mơ siêu kinh điển của bóng đá trẻ Việt Nam.

PVF chơi bình tĩnh và đầy chắc chắn. Thành quả cho sự kỷ luật đó là bàn thắng thứ 2 dành cho nhà đương kim vô địch ở phút thứ 30. Hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An đã chơi mất tập trung và thiếu quyết đoán. Cầu thủ số 16 Nguyễn Lê Phát đã tận dụng cơ hội đó, tung ra cú dứt điểm khiến thủ môn Bảo Ngọc đứng chôn chân không thể cản phá.

U15 SLNA đã thực sự gặp một đối thủ xứng tầm. 15 phút cuối trận, cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng cực kỳ hấp dẫn. Bữa tiệc bóng đá của 2 đội trẻ thực sự bùng nổ ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Trong thời điểm khó khăn nhất của đội trẻ SLNA, Lê Nhật Anh lên tiếng như một nguồn sức mạnh nội sinh, kéo lại tất cả diễn biến trận đấu lên cao trào. Cầu thủ số 6 của đội bóng xứ Nghệ đã tung ra cú dứt điểm vô cùng đẳng cấp, làm tung lưới của thủ môn Nguyễn Thành Long.

Hai đội rời sân nghỉ giữa hiệp 1 với 4 bàn thắng được chia đều. Hứa hẹn sẽ có một hiệp 2 bùng nổ, xứng đáng là trận chung kết của 2 đội bóng mạnh nhất giải.

Sang hiệp 2, diễn biến trận đấu hoàn toàn bị xoay chuyển bởi những ngôi sao bên phía U15 SLNA. Liên tiếp 2 bàn thắng được ghi trong vòng 2 phút dành cho đội bóng xứ Nghệ.

Trần Quốc Hòa và Văn Tú đã có pha “độc diễn cá nhân” xứng đáng điểm 10, đưa trái bóng về phía góc xa trước sự bất lực của thủ thành Nguyễn Thành Long.

U15 PVF nỗ lực tìm kiếm bàn thắng ở những phút sau đó nhưng hàng phòng ngự của U15 SLNA chơi đầy tập trung.

Sau 90 phút của cuộc đối đầu đầy hấp dẫn trên sân Pleiku, nhà vô địch U15 Quốc gia - Next Travel 2022 chính thức gọi tên U15 Sông Lam Nghệ An. Một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho sự cố gắng của đoàn quân HLV Đinh Văn Dũng.

Chiến thắng này đã giúp U15 SLNA lần thứ 4 giành được chiếc cúp vô địch giải U15 Quốc gia. Trước đó vào năm 2020, U15 PVF đã lên ngôi ở giải đấu này.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia. Năm 2022, Giải đấu mang tên Giải bóng đá U15 Quốc Gia – Next Travel với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Tổ chức sự kiện Thế hệ mới trên cương vị Nhà tài trợ chính. Ngoài nhà tài trợ chính Next Travel, giải đấu còn nhận được sự đồng hành của VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình, và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.