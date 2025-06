Con dâu chia rẽ nhà Beckham

TPO - Giữa những báo cáo cho rằng Brooklyn bị vợ kiểm soát, nguồn tin thân cận với gia đình nhà gái khẳng định “tội ác” duy nhất của Nicola Peltz là kết hôn cùng con trai Beckham.

Thời gian này, những nỗ lực của vợ chồng Beckham bắt đầu “đơm hoa kết trái”: David được phong tước hiệp sĩ nhân ngày sinh nhật của Vua Charles - danh hiệu mà anh khao khát hàng chục năm qua, còn Victoria có bộ phim tài liệu về đế chế thời trang riêng dự kiến lên sóng vào cuối năm.

Điểm bất ổn duy nhất là căng thẳng với vợ chồng con trai cả, Nicola Peltz và Brooklyn Beckham. Page Six thậm chí nhận định ồn ào hiện tại là cuộc đối đầu giữa cặp đôi nổi tiếng nhất Vương quốc Anh và một trong những gia đình giàu có nhất nước Mỹ.

Đáng nói hơn, nguồn tin từ 2 gia đình Beckham và Peltz cung cấp thông tin trái ngược nhau.

Theo Page Six, lý do Brooklyn không còn nói chuyện với người thân ruột thịt là do ngày càng thân thiết với cha mẹ vợ, tỷ phú Nelson Peltz và bà Claudia. Trong khi đó, nguồn cơn của mọi bất hòa gia đình đến từ “Thương hiệu Beckham”.

Giữa những báo cáo cho rằng Brooklyn bị vợ kiểm soát, người thân cận với gia đình Peltz tuyên bố: “Tội ác duy nhất của Nicola là kết hôn với Brooklyn. Cô ấy có tội vì yêu anh ấy, không có gì khác nữa. Nicola nói với Victoria và David rằng điều duy nhất mà cô muốn là tình yêu và sự ủng hộ”.

Đáp lại, một người hiểu rõ về ông bà Becks phản bác: “Bất kỳ ai biết gia đình Beckham đều rõ họ là những bậc cha mẹ yêu thương, tận tụy và tuyệt vời”.

Những người trong cuộc khẳng định dấu hiệu cảnh báo rắc rối xuất hiện từ trước cả khi Brooklyn kết hôn với Nicola vào năm 2022.

Vào tháng 7/2020, Brooklyn và Nicola đính hôn tại điền trang 100 triệu USD của nhà gái ở Palm Beach (Florida, Mỹ) sau 8 tháng hẹn hò.

Phía Peltz cáo buộc Victoria đưa ra loạt yêu cầu gồm không được đăng ảnh, Nicola phải mặc váy của cô và phải công bố về lễ đính hôn ở London (Anh).

Nguồn tin từ Beckham phủ nhận thông tin này, cho biết Victoria và David chỉ mời vợ chồng con trai cả dùng bữa trưa để mừng lễ đính hôn.

Nguồn tin từ Peltz cho biết thêm trước khi đám cưới diễn ra vào tháng 4/2022, Victoria gọi cho Brooklyn và yêu cầu con trai ký vào hợp đồng lớn liên quan đến thương hiệu Beckham. Đầu bếp sinh năm 1999 từ chối.

Người trong ngành giải thích đó là thỏa thuận với Authentic Brands Group về việc David bán phần lớn cổ phần trong công ty quản lý thương hiệu của mình, DB Ventures, với giá 269 triệu USD.

“Thỏa thuận mà Brooklyn được yêu cầu ký là để bảo vệ quyền lợi của cậu ấy. Cha mẹ cậu ấy có những đối tác thương mại nắm giữ một số quyền đối với tên Beckham. Họ muốn đảm bảo các con không bị ảnh hưởng bởi điều đó. Đây là quy trình tiêu chuẩn, với mục đích bảo vệ gia đình. Brooklyn không ký thỏa thuận cũng không ảnh hưởng gì vì không ai có thể hạn chế quyền của anh ấy. Thật đáng buồn là vào thời điểm đó, Brooklyn loại bỏ tất cả cố vấn của mình, chỉ nghe theo luật sư từ gia đình Peltz. Những người này không hiểu thỏa thuận hoặc cố tình cản trở”, nguồn tin nói.

Theo sau đó là những bất đồng liên quan đến hôn lễ triệu USD như váy cưới của Nicola Peltz hay ca sĩ Marc Anthony gọi Victoria là “người phụ nữ đẹp nhất phòng” khiến con dâu cô khóc lóc chạy ra khỏi phòng tiệc.

Liên quan đến ồn ào cậu cả không dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham, nguồn tin của TMZ khẳng định Nicola không thích cách đối xử “độc hại” của cha mẹ chồng với Brooklyn. Ông bà Becks được cho là không hợp tác mỗi lần Brooklyn và Nicola muốn nói chuyện để hóa giải mâu thuẫn.

Người thân cận với Beckham phản bác gia đình nổi tiếng này không làm gì ngoài việc ủng hộ cặp đôi 9X. Họ không ngại tạo dáng sến súa để giúp con trai giới thiệu thương hiệu nước sốt cay Cloud23 vào tháng 10/2024. David cũng đầu tư tiền cho con trai, giống như các anh trai của Nicola.

Ông bà Becks còn trả tiền và tổ chức buổi chiếu phim đầu tay do Nicola đạo diễn, tên là Lola, ở London. Ngoại trừ David bận công việc, cả gia đình đều tham dự buổi ra mắt phim ở Los Angeles vào tháng 2/2024.

Đáp lại, Brooklyn và Nicola liên tục vắng mặt trong những sự kiện gia đình. Họ thậm chí nói dối để kiếm cớ vắng mặt.

Theo Page Six, cặp đôi nói không thể tham dự bữa tối sinh nhật tại nhà hàng Core ở London vào ngày 3/5 vì cần phải bay về New York thử đồ cho sự kiện Met Gala vài ngày sau đó. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin xác nhận họ không hề được mời.

“Việc xuyên tạc liên tục và cố ý để chỉ trích gia đình Beckham đang trở nên rất nhàm chán. Không có thông tin nào trong số đó có bằng chứng xác thực. Gia đình Beckham không quan tâm đến câu chuyện vô nghĩa. Họ chỉ quan tâm đến con trai mình”, phía Beckham nhấn mạnh.

Nguồn tin của Peltz chốt lại bằng thông điệp mọi quyết định của Brooklyn và Nicola về mối quan hệ với gia đình Beckham đều dựa trên ý chí cá nhân, không có sự tác động nào từ bên ngoài.

Với tình hình hiện tại, Brooklyn có đến chứng kiến cha mình được phong tước hiệp sĩ hay không còn bỏ ngỏ.