Côn Đảo huy động 110 chiến sĩ giữ gìn an ninh tại Tiền Phong Marathon 2022

Bà Nguyễn Thụy Nga - Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, an ninh trật tự trên địa bàn huyện từ trước đến giờ rất tốt. Hiện nay, Công an huyện Côn Đảo đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn, phục vụ cho Tiền Phong Marathon 2022.

Theo đó, huyện sẽ huy động tất cả công an, quân đội, dân quân tự vệ, lực lượng vũ trang đảm bảo cho giải diễn ra an toàn, thông suốt. Trên các cung đường chạy của giải Tiền Phong Marathon, có 39 điểm dừng chân để tiếp nước, y tế… thì Công an huyện Côn Đảo đã huy động 110 cán bộ, chiến sỹ để giữ gìn an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo cho biết thêm, những tuyến đường đưa vào cung đường chạy của giải Tiền Phong Marathon, huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng gấp rút thi công hoàn thiện mặt đường, cắt tỉa phát quang cỏ dại, sửa sang lại thêm đèn đường…

Bà Nguyễn Thụy Nga cũng khẳng định, công tác phối hợp để chuẩn bị cho giải Tiền Phong Marathon đang được gấp rút chuẩn bị theo tiến độ, kế hoạch của báo Tiền Phong và UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

“Hiện nay, các công việc đã chuẩn bị xong. Những vấn đề nào báo Tiền Phong cần hỗ trợ thì huyện Côn Đảo đã triển khai. Nếu trong quá trình tổ chức có phát sinh đầu việc mới thì huyện sẽ xử lý ngay, làm sao cho giải Tiền Phong Marathon thành công tốt đẹp, giúp quảng bá hình ảnh Côn Đảo đẹp và thân thiện với du khách”, bà Nga nói.

Tiền Phong Marathon 2022 được tổ chức tại Côn Đảo từ 25 đến 27/3/2022 với 3.700 vận động viên (VĐV) đăng ký tham dự, trong đó có 3.500 VĐV phong trào và hơn 200 VĐV chuyên nghiệp. Các VĐV tranh tài ở 4 cự ly thi đấu: 42,195km; 21,1km và 10km cho cả VĐV chuyên nghiệp và phong trào. Cự ly 5km chỉ dành riêng cho VĐV chuyên nghiệp tham gia.

Giải năm nay có 90 giải thưởng với tổng giá trị lên tới gần 500 triệu đồng. Trong đó có 26 giải cá nhân chuyên nghiệp, 48 giải cá nhân phong trào và 16 giải đồng đội.

Riêng đối với hệ phong trào, Tiền Phong Marathon vẫn duy trì phương thức phân chia theo 3 lứa tuổi đối với cự ly 21km và 42km: từ 16 tuổi đến 34 tuổi; từ 35 tuổi đến 44 tuổi; từ 45 tuổi. Ngoài giá trị giải thưởng bằng tiền các VĐV sẽ được nhận những phần quà vô cùng giá trị từ các nhà tài trợ.