'Con bạc' sát hại người nhặt sắt vụn trong ngôi nhà hoang

TPO - Tham gia đánh bạc bị thua sạch tiền, Hồ Văn Thương đến ngôi nhà hoang giết người nhặt sắt vụn rồi cướp tài sản. Đối tượng từ tỉnh Bình Dương lẩn trốn đến tỉnh Đắk Lắk sinh sống tại nhà vợ thì bị công an bắt giữ.

Sáng 3/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Hồ Văn Thương (22 tuổi, trú xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp của.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, Thương đến phường Thới Hoà (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thuê trọ ở làm công nhân. Khi tham gia đánh bạc trên mạng bị thua sạch tiền, Thương nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Chiều 14/7, Thương mang theo 1 con dao Thái Lan đến ngôi nhà hoang ở khu phố 6, phường Thới Hoà, phát hiện anh Nguyễn Văn Huân (34 tuổi, trú thị xã Bến Cát) đang nhặt sắt vụn trên lầu một. Lúc này, Thương đến gần, dùng dao đâm một nhát vào người anh Huân rồi cả 2 vật lộn và cùng rơi từ tầng một xuống đất. Hậu quả anh Huân tử vong ngay tại chỗ. Gây án xong, Thương lục người nạn nhân lấy một chiếc điện thoại hiệu Oppo và 200.000đ đi về phòng trọ.

Sau đó, Thương mang chiếc điện thoại đi cầm cố được 5 triệu đồng và nướng sạch vào bài bạc trên mạng. Đầu tháng 8/2022, Thương trốn đến nhà vợ ở xã Tân Tiến (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) sinh sống.

Đến ngày 2/12 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác định được chỗ ở của Thương và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Thương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Hồ Văn Thương đã được di lý về Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.