COLOS IgGOLD™ lần đầu tiên có mặt tại Vietnam Dairy

Tại Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa (Vietnam Dairy) lần thứ 4 diễn ra từ ngày 30/5 đến 2/6/2024 tại TP.HCM, Care For Việt Nam đã khẳng định chiến lược nhất quán trong việc phát triển thị trường dinh dưỡng miễn dịch, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe chủ động cho người tiêu dùng.

Triển lãm năm nay thu hút gần 200 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Về phía Care For Việt Nam, trong lần thứ 4 góp mặt tại Vietnam Dairy, đã để lại nhiều dấu ấn với dòng sản phẩm chủ lực COLOS IgGOLD™.

Dinh dưỡng miễn dịch: xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe

Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây đã dẫn đến sự gia tăng thu nhập của người tiêu dùng, từ đó thúc đẩy nhu cầu sẵn sàng chi tiền nhiều hơn cho các sản phẩm sữa chất lượng cao, hỗ trợ cho sức khỏe miễn dịch. Hơn nữa, dân số trẻ của đất nước ngày càng có ý thức về sức khỏe và nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc từ bên trong.

Trước xu hướng này, một số công ty đã tham gia thị trường dinh dưỡng miễn dịch thông qua hợp tác phân phối độc quyền. Điều này đã làm cho dinh dưỡng miễn dịch trở thành thị trường tiềm năng và đang có tốc độ tăng trưởng mạnh cả về giá trị lẫn doanh số bán hàng.

Tại Việt Nam, Care For Việt Nam được cho là một trong những doanh nghiệp hàng đầu phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực dinh dưỡng miễn dịch trong 10 năm qua.

Theo đó, năm 2024, Care For Việt Nam khép lại thập kỷ vàng và mở ra hành trình 10 năm tiếp theo với tham vọng giữ vững vị thế dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp với các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hệ miễn dịch chủ động cho người tiêu dùng Việt. Công ty tập trung triển khai chiến lược đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, mở rộng mạng lưới phân phối, tăng cường quảng bá và xây dựng thương hiệu, cũng như áp dụng các chính sách giá cả và khuyến mãi hấp dẫn.

“Nắm bắt yêu cầu ngày càng cao từ thị trường dinh dưỡng miễn dịch về những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động và tiên tiến hơn, Care For Việt Nam đã tìm kiếm, nghiên cứu nhiều dòng sản phẩm trên thị trường toàn cầu và quyết định chọn những sản phẩm tốt nhất theo tiêu chuẩn sản xuất cao nhất từ New Zealand cho người tiêu dùng Việt, góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng trên hành trình thực hiện sứ mệnh yêu thương và chia sẻ của mình”, ông Vũ Hải Dương, Giám đốc Kinh doanh và Marketing cho hay.

Đồng hành lâu dài cùng người tiêu dùng và đối tác kinh doanh

Theo ông Hải Dương, tham gia Triển lãm Vietnam Dairy là cơ hội lớn để Care For Việt Nam có thể quảng bá đến cộng đồng những chiến lược và tâm huyết mà công ty sẽ thực hiện trong 10 năm tiếp theo.

Nói là cơ hội lớn vì năm nay, Vietnam Dairy 2024 quy tụ gần 200 gian hàng là các thương hiệu, sản phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ: New Zealand, Australia, Đan Mạch, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Pháp, Việt Nam… Triển lãm kéo dài 30/05 tới 12h00 ngày 02/06 tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

Điểm mới của triển lãm Vietnam Dairy 2024 là tập trung giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, thương hiệu đang sử dụng các giải pháp sản xuất xanh, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động phổ biến kiến thức để người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng sao có lợi ích cho sức khỏe.

Tại sự kiện lần này, lần đầu tiên Care For Việt Nam giới thiệu sản phẩm TPBS COLOS IgGOLD™ đến người tiêu dùng, như một khẳng định của Care For Việt Nam về chiến lược tập trung vào ngách dinh dưỡng miễn dịch trong ngành sữa.

Được biết, đây là sản phẩm sử dụng thành phần sữa non 24h, có hàm lượng dinh dưỡng và kháng thể cao, áp dụng công nghệ BioLactolTM đến từ New Zealand - quê hương của bò sữa, nơi mà đàn bò được nuôi thả theo tiêu chuẩn 3 sạch: không khí sạch, nguồn nước sạch và thức ăn sạch. Sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam và dễ dàng truy vết nguồn gốc từ nông trại. Đó cũng là lý do vì sao, Care For Việt Nam dành một góc lớn gian hàng để giới thiệu những ưu điểm tuyệt vời của môi trường New Zealand dành cho sản xuất sữa.

Bên cạnh gian hàng trưng bày thực phẩm bổ sung COLOS IgGOLDTM, Care For Việt Nam cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thu hút sự chú ý của khách tham quan như tư vấn sức khỏe bởi đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng của Care For Việt Nam, tổ chức các trò chơi minigame với nhiều phần quà hấp dẫn.

Thông qua sự kiện lần này, Care For Việt Nam cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng cũng như hỗ trợ đối tác kinh doanh trên hành trình chăm sóc sức khỏe một cách khoa học và toàn diện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới sự phát triển bền vững cho ngành sữa Việt Nam.