Colab Việt Nam phối hợp cùng Lãnh sự quán Ý tổ chức liên hoan phim ý 2022

Tối 10/10 /2022, buổi khai mạc Liên hoan phim Ý 2022 đã diễn ra tại Rạp DCINE Bến Thành, số 6 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, Quận 1 , TP. Hồ Chí Minh. Chương trình có sự tham dự của Ngài Tổng lãnh sự Ý tại TP. Hồ Chí Minh, đạo diễn Antonio Termenini và nhà phê bình phim Lê Hồng Lâm.

Tiếp nối thành công của Liên Hoan Phim Ý vào cuối năm 2020, Tổng Lãnh Sự Quán Ý hợp tác với đối tác COLAB Vietnam tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện Liên Hoan Phim Ý 2022 tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 10/10 – 16/10/2022 tại rạp DCINE Bến Thành.

Với sự phối hợp của “Liên hoan Phim Châu Á” tại Rome nhằm thúc đẩy hợp tác và giao lưu văn hoá giữa Ý và Việt Nam, chuỗi sự kiện được tổ chức với niềm tin nâng cao sự nhận biết của công chúng về nền điện ảnh Ý cùng các đặc trưng văn hoá của quốc gia này.

Tại buổi lễ khai mạc ngài Tổng lãnh sự Ý chia sẻ:

“Tôi đặc biệt vui mừng được khai mạc Liên hoan phim Ý 2022 tại TP.HCM để có thể giới thiệu tác phẩm mới nhất của nghệ thuật điện ảnh Ý đến với các khán giả tại Việt Nam.

Qua liên hoan phim năm nay, các bạn sẽ được thưởng thức những bộ phim chất lượng cao và đồng thời tìm hiểu thêm về lối sống đương đại của Ý cũng như nền văn hóa Ý vốn gần gũi về đặc trưng địa lý và văn hóa với Việt Nam.”

Nền điện ảnh Ý từ lâu đã được giới mộ điệu xem là nơi khởi nguồn của những bộ phim kinh điển. Sự hoành tráng của các bộ phim luôn dựa vào những đặc trưng văn hoá đặc sắc của Ý: lịch sử, kiến trúc, con người và đời sống v,v… Những bộ phim mang đậm hơi hướng Tây Âu với lối kể chuyện rất riêng đã tạo nên một xu hướng làm phim đặc biệt của nền điện ảnh Ý, truyền cảm hứng đến nhiều thế hệ.

Đến với Liên Hoan Phim Ý 2022 lần này, khán giả tại Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng và thưởng thức các tác phẩm điện ảnh phản ảnh các vấn đề trong xã hội Ý đương đại, cũng là các vấn đề đáng quan tâm trong đời sống ngày nay: tình yêu, đời sống gia đình, các tranh chấp xã hội, và mối quan hệ ở những môi trường đặc biệt v.v… Sự kiện lần này hứa hẹn hình thành sự kết nối giữa đời sống với nghệ thuật, giữa điện ảnh với văn hoá, kiến trúc, thời trang và con người Ý.

Trong không gian ấm cúng cùng sự tham dự của của nhiều khán giả tại Việt Nam, bộ phim hài kịch “Bác sĩ khẩn cấp” được lựa chọn để chiếu mở màn cho Liên hoan phim Ý 2022 tại TPHCM. Bộ phim kể về cuộc phiêu lưu táo bạo (với vô số sai lầm) mang đến sự kết nối giữa hai con người xa lạ và có phần cô độc trong xã hội đương đại, biết học cách hỗ trợ lẫn nhau và thay đổi cuộc sống của nhau theo hướng tốt đẹp hơn...

Sau khi kết thúc bộ phim, BTC cùng khán giả đã có phần giao lưu cùng với Nhà phê bình Điện ảnh Lê Hồng Lâm. Ông Lâm chia sẻ:

“Về bộ phim Doctor on call hôm nay, đây là một bộ phim nhẹ nhàng, dễ xem dễ cảm, mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười và cả những khoảng lặng đắt giá. Bối cảnh phim tái hiện xuất sắc không gian của Rome về đêm, mang đến hơi thở chân thật của một nước Ý gần gũi, có cảm giác gần với cả văn hoá Việt Nam. Tôi đã xem 5/7 bộ phim, đây là những bộ phim sản xuất trong năm 2020-2021 và có sự đa dạng trong chủ đề. Tôi rất mong khán giả tại Việt Nam có thể đến xem và ủng hộ Liên hoan Phim Ý 2022.”

6 bộ phim sẽ tiếp tục được trình chiếu tại Liên Hoan Phim Ý 2022 đến hết ngày 16/10/2022 bao gồm: Mọi việc rồi sẽ ổn (Everything’s Gonna Be Alright), Lặng im vô tận (The Great Silent), Chia tay ở Rome (Breaking up in Rome), Cô bé bị trả lại (The returned Girl), Nhà tù bên trong (The inner Cage), và Ông vua của tiếng cười (The King of Laugh).

Rất mong quý khán giả tại Việt Nam sẽ tiếp tục đón nhận các tác phẩm điện ảnh đến từ Nước Ý trong thời gian sắp tới.

