'Cởi trói' cho thị trường xăng dầu; đường vành đai 4 thu phí ra sao?

TPO - Quy định mới ‘cởi trói’ cho thị trường xăng dầu; TPHCM 'rót' gần 270 tỷ đồng cho công ty vận hành metro số 1; Đề xuất thu 1.900 đồng/km đường vành đai 4 - Hà Nội... là những thông tin đáng chú ý tuần qua.

Ban hành quy định mới ‘cởi trói’ cho thị trường xăng dầu

Ngày 17/11, Bộ Công Thương cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95 và Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu với nhiều điểm mới.

Theo Bộ Công Thương, Nghị định 80 có nhiều quy định mới giúp ‘cởi trói’ cho thị trường xăng dầu và điều chỉnh nhiều bất cập so với các nghị định trước đây. Việc ban hành nghị định mới sẽ giúp giải quyết kịp thời những tồn tại, bất cập hiện nay của cơ chế quản lý kinh doanh xăng dầu đồng thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp sử dụng xăng dầu làm đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Nghị định mới cũng quy định, rút ngắn thời gian rà soát, công bố chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam, chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về cảng, premium để tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước từ 6 tháng xuống 3 tháng nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời hơn giá và các loại chi phí cho doanh nghiệp.

Thời gian điều hành/công bố giá xăng dầu cũng được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 7 ngày và thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.

TPHCM 'rót' gần 270 tỷ đồng cho công ty vận hành metro số 1

Ngày 15/11, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã ký ban hành Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 6339 ngày 1/12/2015 của UBND TP về thành lập Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM (HURC1).

Cụ thể, UBND TPHCM quyết định điều chỉnh khoản 8 Điều 1 Quyết định số 6339 ngày 1/12/2015 về việc thành lập HURC1. Qua đó, điều chỉnh vốn điều lệ ban đầu của Công ty này là gần 270 tỷ đồng.

HURC1 trực thuộc UBND TPHCM, có 100% vốn nhà nước. Năm 2015, công ty này được thành lập để chuẩn bị trước nguồn lực cùng các điều kiện cần thiết cho quản lý vận hành, bảo dưỡng dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 TPHCM (metro số 1: Bến Thành - Suối Tiên).

Khi thành lập, công ty được cấp vốn điều lệ 14 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị văn phòng (kinh phí hoạt động chưa được cấp).

Đề xuất thu 1.900 đồng/km đường vành đai 4 - Hà Nội

Để chuẩn bị cho việc lập phương án thi công Dự án đường vành đai 4 - Vùng thủ đô (dự án thành phần 3) theo hình thức PPP, UBND thành phố Hà Nội vừa đề xuất mức phí để kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo phương án đề xuất của UBND thành phố Hà Nội, dự án thành phần 3 có mức giá sử dụng dịch vụ đường cao tốc cơ sở là 1.900 đồng/xe tiêu chuẩn/km, thời gian dự kiến đưa vào khai thác là năm 2027; lộ trình giá dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc được điều chỉnh tăng 3 năm/lần cho đến thời điểm hoàn vốn.

Thuyết minh lý do đưa ra phương án này, UBND thành phố Hà Nội cho biết mức giá và lộ trình điều chỉnh giá tại dự án thành phần 3 được xây dựng theo phương pháp so sánh theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 25/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hà Nội thu hồi hơn 800 phù hiệu 'hung thần' đường phố

Chiều 14/11, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ký thông báo thu hồi phù hiệu của 884 xe ô tô kinh doanh vi phạm tốc độ qua GPS. Trong các xe bị thu hồi này, phần lớn là xe chở khách theo hợp đồng, du lịch, taxi và xe tải.

Lý do thu hồi, trong vòng một tháng các xe này có từ 5 lần vi phạm tốc độ trên 1000 km xe chạy, việc xử phạt này không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 5 km trở xuống được quy định tại Nghị định 10 của Chính phủ.

Trong danh sách 884 xe bị thu hồi phù hiệu có nhiều xe chở khách, xe tải vị phạm tốc độ đến vài trăm, thậm chí hơn 1.000 lần chỉ trên một nghìn km chạy.

Trong số xe vi phạm tốc độ nhiều lần có xe hoạt động chở khách theo hợp đồng của HTX Toàn Cầu, Cty TNHH vận tải hành khách Long Giang, HTX dịch vụ vận tải xe Đại Nam; xe chở khách theo hình thức taxi của Cty CP di chuyển xanh và thông minh GSM; xe tải - xe đầu kéo của Cty Cổ phần TCT Toàn Cầu… Riêng xe tải - xe đầu kéo của HTX ô tô Trường Hải có xe đã vi phạm tốc độ hơn 1.300 lần trong tháng 9 khi chỉ chạy một nghìn km, cụ thể đó là xe có BKS 37H-04056.

Tổng kiểm tra quản lý ô tô kinh doanh trên cả nước

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) công bố kế hoạch tổng kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Sở Giao thông Vận tải tất cả tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra số 1 sẽ do Thanh tra Bộ GTVT chủ trì, sẽ kiểm tra tại các Sở GTVT: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang.

Đoàn kiểm tra số 2 do Vụ Vận tải chủ trì, thực hiện kiểm tra tại các Sở GTVT: Hưng Yên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau.

Đoàn kiểm tra số 3 và số 4 do Cục Đường bộ chủ trì, thực hiện kiểm tra tại các Sở GTVT: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, TPHCM.