'Cơ thể nặng mùi' - Nỗi ám ảnh của quý cô công sở

Cơ thể nặng mùi luôn là nỗi ám ảnh với mọi phụ nữ, đặc biệt là chị em làm việc trong môi trường văn phòng, công sở. Không gian kín, hạn chế lưu thông không khí lại càng khiến mùi “khó nói” trở nên nồng nặc hơn. Điều này vừa gây khó chịu cho đồng nghiệp, vừa khiến chị em thiếu tự tin và mất điểm trong mắt người xung quanh.

Mùi cơ thể - Hành vi “quấy rối không chủ ý” nơi công sở

Mùi hôi chân, hôi miệng, mồ hôi dầu, hôi nách,....đều là những mùi gây ảnh hưởng tới người khác, thậm chí đây còn được xem là một hành vi quấy rối thụ động trong môi trường công sở. Tuy nhiên, bị quấy rối bởi mùi cơ thể lại là một vấn đề hết sức tế nhị và khó để mở lời. Vậy nên, cần thực sự tinh ý để nhận ra bản thân mình có đang “tỏa ra” mùi hương khó chịu đang vô tình “quấy rối” tới người xung quanh hay không.

Giải mã lý do khiến cơ thể nặng mùi

Không như nhiều người lầm tưởng, mùi cơ thể xuất hiện không phải lúc nào cũng do người mắc phải lười vệ sinh hoặc do yếu tố di truyền. Một số nguyên nhân khác cũng có thể khiến cơ thể bạn có mùi như: chế độ ăn uống, căng thẳng quá mức, sử dụng các loại thuốc kháng sinh hoặc do rối loạn, thiếu hụt nội tiết tố.

Nhiều chị em khi gặp phải tình trạng này thường lạm dụng các sản phẩm xịt khử mùi, nước hoa,... vô hình chung lại khiến mùi cơ thể càng trở nên khó chịu đặc biệt là trong thời tiết mùa hè nóng nực. Để khắc phục triệt để mùi cơ thể, chị em nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống, sinh hoạt cũng như thanh lọc cơ thể từ sâu bên trong để dần dần loại bỏ hoàn toàn mùi hôi khó chịu.

