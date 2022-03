Có thể cấm nhà thầu thi công chậm cao tốc Bắc - Nam tham gia các dự án giao thông

TP - Bộ GTVT cho biết, các nhà thầu thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 nếu chậm tiến độ sẽ điều chuyển khối lượng, bổ sung nhà thầu phụ, xem xét không cho tham gia các dự án do bộ quản lý trong thời gian tới...

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đang thi công



Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) cho biết, Dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (giai đoạn 1), hiện vẫn còn mặt bằng chưa bàn giao, một khu tái định cư chưa hoàn thành; hạ tầng kỹ thuật chưa di dời còn 201 vị trí đường điện, 7km đường ống nước, và 11km đường cáp viễn thông. Tuy nhiên, các vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật theo đánh giá của Bộ GTVT là không ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

Bên cạnh , vẫn còn một số vướng mắc liên quan tới kiến nghị của người dân về bồi thường, hỗ trợ nên chưa nhận đất tái định cư, một số mộ chưa di dời. Về vật liệu đất đắp nền, còn 5 dự án thiếu khoảng 8 triệu m3 đất đắp, các địa phương cam kết cơ bản giải quyết đủ trong tháng 3 này. “Dự án giải phóng mặt bằng của cao tốc Bắc - Nam được tách riêng và giao cho các địa phương làm chủ đầu tư. Tuy vậy, lãnh đạo bộ thường xuyên trực tiếp tới từng địa phương làm việc, chỉ đạo các Ban quản lý dự án phối hợp với địa phương để đẩy nhanh tiến độ, giải quyết vướng mắc để không ảnh hưởng tới tiến độ dự án”, đại diện Bộ GTVT cho hay.

Về tiến độ thi công 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1, Bộ GTVT cho biết, tới nay có 1 dự án đã đưa vào khai thác (đoạn Cao Bồ - Mai Sơn), các dự án còn lại tiến độ tổng thể chậm khoảng 1,4% so với kế hoạch. Cụ thể, có 8 dự án cơ bản đáp ứng tiến độ, 2 dự án chậm là Diễn Châu - Bãi Vọt (chậm gần 6,8% giá trị hợp đồng so với kế hoạch); và đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đến nay chậm gần 8,9% giá trị hợp đồng so với kế hoạch).

Với đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (đầu tư BOT), Bộ GTVT chỉ rõ các nguyên nhân chậm tiến độ gồm: Doanh nghiệp dự án có hạn chế về năng lực trong công tác quản lý, điều hành; chậm trễ trong lựa chọn nhà thầu; các nhà thầu chậm trễ huy động nhân sự, máy móc, thiết bị để triển khai thi công. Về hợp đồng huy động vốn tín dụng chậm so với hợp đồng BOT (tối đa 6 tháng phải ký được hợp đồng tín dụng), đại diện Bộ GTVT cho hay, do cuối năm 2021 dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng tới việc đàm phán giữa nhà đầu tư và ngân hàng.

Để bù tiến độ dự án Diễn Châu - Bãi Vọt, Bộ GTVT cho biết, đã yêu cầu nhà đầu tư ký cam kết tiến độ; khẩn trương kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành của doanh nghiệp dự án; chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai thi công bù tiến độ, kiểm soát tiến độ từng gói thầu theo tuần…

“Bộ kiên quyết có biện pháp xử lý đối với các nhà thầu vi phạm tiến độ so với cam kết và hợp đồng, như cắt chuyển khối lượng, bổ sung thầu phụ, xem xét không cho tham gia các dự án do bộ quản lý trong thời gian tới...”, Bộ GTVT khẳng định.