Cổ phiếu thép, chứng khoán tiếp tục rơi mạnh

Tạp chí danh tiếng The Global Economics Times Anh quốc vừa trao giải Sản phẩm Fintech mới tốt nhất 2022 - Best New Fintech Product cho "Bay trước - Trả sau", một sản phẩm công nghệ kết hợp giữa Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet và giải pháp tài chính tiêu dùng MOVI.