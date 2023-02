'Cò' khám chữa bệnh gia tăng sau dịch COVID-19

TPO - Chèo kéo bệnh nhân từ các bệnh viện ra phòng khám tư, lấy số thứ tự ưu tiên, dắt bệnh đi khám, đưa xe cứu thương tư nhân đón bệnh… là những chiêu trò đã trở nên quen thuộc của các “cò” bệnh viện.

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, bệnh nhân đến thăm khám, điều trị tại các bệnh viện gia tăng, lợi dụng tình hình trên các đối tượng “cò” đang tìm đủ các chiêu trò để moi tiền người bệnh.

Tại cổng Bệnh viện Da Liễu TPHCM, sáng 8/2 mỗi khi có người dừng xe chuẩn bị đi vào bệnh viện một số đối tượng thường áp sát để chào mời, chèo kéo người bệnh ra khám tại các phòng khám quanh bệnh viện. Theo tìm hiểu của phóng viên, mỗi bệnh nhân được cò đưa tới, các phòng khám nhận bệnh đều chi tiền hoa hồng khoảng 100 nghìn đồng.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, lợi dụng tình hình bệnh nhân đến khám bệnh đông, nhiều "cò" xếp hàng lấy số thứ tự từ rạng sáng sau đó mang ra ngoài bán lại cho những người có nhu cầu được khám sớm.

Ông Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, lúc 6 giờ 30 ngày 6/2 qua kiểm tra tại khu vực phòng khám ông đã phát hiện một người bệnh có số thứ tự 01 nhưng chưa khám bệnh. Qua khai thác thông tin từ người bệnh, số thứ tự trên bệnh nhân mua lại từ “cò” tại một quán cà phê trước cổng bệnh viện với giá 200 nghìn đồng. Sự việc đã được báo cáo đến ban giám đốc bệnh viện để tìm phương án ngăn chặn.

Trước tình trạng “cò” khám chữa bệnh có xu hướng gia tăng, ngày 7/2 Sở Y tế TPHCM đã lập 3 đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật của các phòng khám tư nhân xung quanh các bệnh viện lớn. Sở Y tế đã phát hiện 1 phòng khám chuyên khoa Nội tại quận Bình Thạnh, gần Bệnh viện Ung Bướu có tình trạng “cò” dẫn dụ người bệnh đến khám chữa bệnh. Thanh tra Sở Y tế đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xử lý đối với các cơ sở, cá nhân và phòng khám có dấu hiệu liên kết với “cò” tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Theo nhận định của Sở Y tế, “cò” khám chữa bệnh luôn là vấn đề nóng của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối trên địa bàn TPHCM. Đây luôn là thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho người bệnh và gây ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực xây dựng môi trường phục vụ văn minh, hiện đại, nghĩa tình tại các bệnh viện trên địa bàn.

Mặc dù ngành y tế và ngành công an đã có nhiều nỗ lực trong sự phối hợp hoạt động để ngăn chặn nạn “cò” khám chữa bệnh nhưng chưa thể ngăn chặn hiệu quả. Trước tình hình trên, Sở Y tế đã yêu cầu tất cả bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh phải rà soát, củng cố hoạt động của đội bảo vệ, tăng cường phối hợp với lực lượng công an địa phương đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu vực đông người nhất là khu vực đăng ký khám bệnh.

Sở Y tế cũng đã yêu cầu các bệnh viện triển khai các ứng dụng đăng ký khám bệnh từ xa; tăng cường truyền thông để người bệnh cảnh giác với nạn “cò”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm nếu phát hiện tình trạng “cò” ngang nhiên hoạt động trong bệnh viện. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng kiến nghị Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng công an địa phương tăng cường hỗ trợ các bệnh viện và có biện pháp quyết liệt đối với nạn “cò” tại các bệnh viện.