Cơ hội cuối cùng sở hữu căn hộ cao cấp tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park

Trong bối cảnh cung cầu tiếp tục lệch pha, The Beverly Solari - dự án căn hộ cuối cùng tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) được người mua săn lùng để ở hoặc chớp cơ hội đầu tư.

Tâm điểm sống mới tại TPHCM

Theo số liệu nghiên cứu thị trường của Cushman & Wakefield, giá bán căn hộ tại TP HCM trong quý I/2022 tiếp tục lập đỉnh, trung bình tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, một số khu vực như TP Thủ Đức ghi nhận nguồn cung lớn và lực cầu căn hộ tăng cao.

Chia sẻ về xu hướng tăng giá, ông Hoàng Khắc Cương - Giám đốc một đại lý phân phối tại Thủ Đức cho biết: “Sự phát triển hạ tầng đô thị đã hình thành nên những trung tâm mới của thành phố, thu hút ngày càng nhiều người dân về đây sinh sống. Bên cạnh nhu cầu mua để ở, nhiều nhà đầu tư nhanh chóng chớp cơ hội mua từ sớm để có mức giá tốt và sản phẩm ưng ý nhất.”

Nằm trọn tại giao điểm các tuyến đường lớn với 2 mặt giáp sông, Đại đô thị Vinhomes Grand Park là điểm sáng tại trung tâm TP Thủ Đức khi quy tụ được hơn 30.000 cư dân tính đến quý I năm 2022. Trong tương lai gần, những căn hộ tại Vinhomes Grand Park sẽ sớm được lấp đầy khi quá trình xây dựng, bàn giao tại khu vực này luôn được chủ đầu tư triển khai nhanh chóng và hoàn thành trước thời hạn.

Cơ hội cuối cùng dành cho nhà đầu tư tại dự án đậm chất Mỹ

Trong tháng 4/2022, The Beverly Solari - sản phẩm cao tầng cuối cùng tại Vinhomes Grand Park ra mắt đã trở thành tâm điểm trong bối cảnh thị trường “cháy hàng”. Sau thành công của chuỗi các dự án cao tầng như The Rainbow, The Origami, The Beverly được săn đón ngay những ngày đầu mở bán, The Beverely Solari là mảnh ghép nổi bật để hoàn thiện bộ sưu tập phong cách sống sang đẳng cấp của Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Nhiều ý kiến cho rằng, The Beverly Solari chính là cơ hội cuối cùng dành cho các nhà đầu tư.

Mang theo hơi thở phóng khoáng, tươi mới, đậm chất bờ Tây nước Mỹ, The Beverly Solari được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm mua sắm, giải trí sầm uất, nhộn nhịp ngay trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Tâm điểm của dự án là Quảng trường trung tâm Golden Eagle được lấy cảm hứng từ cánh chim đại bàng đầy kiêu hùng - tượng trưng cho uy quyền, sức mạnh và vị thế của gia chủ. Hướng đến chuẩn mực sống “Luxury sky-living” khác biệt, cư dân sẽ được trải nghiệm cuộc sống làm chủ tầm cao và khẳng định sức mạnh, vị thế và sự tự do theo chất riêng, đến từ hệ cảnh quan tiện ích nội khu đa dạng, thiết kế tỉ mỉ, đẳng cấp.

Ngay dưới chân tòa nhà là đại lộ mua sắm Rodeo sầm uất kết hợp cùng trung tâm thương mại Vincom Mega Mall lớn nhất miền Nam và công viên 36ha quy mô bậc nhất Đông Nam Á, The Beverly Solari hứa hẹn trở thành tâm điểm sống sôi động, phồn hoa chuẩn chất Mỹ.

Là “mảnh ghép” căn hộ cao tầng cuối cùng tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park, hoàn thiện bức tranh đô thị đáng sống, đẳng cấp và tiện nghi tại TP. Thủ Đức, The Beverly Solari vừa mới ra mắt đã được các chuyên giá đánh giá sẽ sớm trở nên khan hiếm và gia tăng giá trị nhanh chóng trong tương lai.