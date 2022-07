'Cò' hộ chiếu tại Hà Nội: Bao thầu trọn gói vé máy bay

1 triệu đồng mua, hủy vé máy bay quốc tế

Theo hướng dẫn của Bộ Công an, trong tháng 6/2022, nếu làm hộ chiếu phổ thông trong trường hợp cấp bách thì vé máy bay quốc tế là một trong những điều kiện bắt buộc. Vì thế, khi gặp khách hàng tại quán Cafe Cộng (địa chỉ tại 65 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội), người nhận tên là Ngọc Anh sẽ hỏi về vé máy bay quốc tế. Trường hợp có rồi thì chỉ cần in ra kẹp vào hồ sơ, nếu ai chưa có, Ngọc Anh sẽ thu thêm 1 triệu đồng phí làm vé máy bay.

Ngày 20/6, một phụ nữ làm hộ chiếu nhanh lựa chọn gói chi phí 10 ngày lấy (500.000 đồng). Ngọc Anh giải thích, thời điểm tháng 6 phải có vé máy bay quốc tế mới làm được. “Em nói luôn, trong thời gian này phải có vé máy bay mới làm được. Em sẽ đặt cho chị vé máy bay quốc tế. Sau khi A08 (Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an) xác minh vé chính xác, bên em sẽ hỗ trợ hủy vé may bay đó đi và thu 1 triệu đồng/vé. Cộng với phí làm nhanh 10 ngày lấy, tổng là 1,5 triệu đồng”. Người này đồng ý. Sau khi nhập thông tin, Ngọc Anh thu 1,5 triệu đồng.

Chiều 21/6, anh Đ. làm việc ở ĐH Bách Khoa Hà Nội chờ làm hộ chiếu nhanh trong trường hợp cấp bách. Anh Đ. cho biết, đã có hộ chiếu rồi nhưng gặp trục trặc từ năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không để ý. Cuối tháng 7, anh phải sang Singapore dự hội thảo, sợ không kịp nên tìm đến dịch vụ làm hộ chiếu trong trường hợp cấp bách. Tối hôm trước, anh đã gọi điện hỏi Ngọc Anh. Sau khi được tư vấn, anh đã chọn gói làm trong 5 ngày phí phải trả là 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi đến quán cafe Cộng, gặp Ngọc Anh, anh Đ. mới biết mình phải mua vé máy bay quốc tế. Như vậy, anh sẽ phải trả thêm 1 triệu đồng. Ngọc Anh giải thích: “Thời điểm này, làm hộ chiếu bắt buộc phải có vé máy bay quốc tế. Vé máy bay quốc tế, nhóm chúng em sẽ mua cho anh chị, từ 3 đến 7 triệu đồng. Đến khi A08 xác minh xong, thì đại lý vé máy bay sẽ chủ động hủy vé đó đi. Phí là 1 triệu đồng cho tất cả các trường hợp”.

Để làm rõ hơn về vé máy bay quốc tế, trong vai người có nhu cầu làm hộ chiếu trong trường hợp cấp bách, chúng tôi được Ngọc Anh tư vấn cụ thể, chi tiết. Ngọc Anh mở máy tính cho chúng tôi xem các thông tin của khách hàng trước đó đã mua và giới thiệu: “Anh chị nhìn này. Ngày xuất vé là 30/5; số vé và mã của hãng đặt tiền thanh toán là hơn 3,7 triệu đồng. Nhưng đến ngày bay họ sẽ hủy đi. Nếu hủy vé đúng luật là mất hoàn toàn tiền, nhưng phòng vé được hoàn lại phần thưởng như là cái voucher. Họ sử dụng voucher cho khách hàng thực tế lượt sau. Tức là mình mua vé thực tế, nhưng sau khi công an xác minh xong phòng vé sẽ hủy”, Ngọc Anh và người phụ nữ cùng giải thích.

Để chứng minh, Ngọc Anh đã đặt vé cho chúng tôi. Sau khi hoàn thành tờ khai, Ngọc Anh chuyển vào Zalo của tôi thông tin vé máy bay. Chúng tôi kiểm tra, thấy thông tin về chuyến bay quốc tế, đi Thái Lan vào ngày 1/7 của hãng Vietnam Airlines. Trên vé có thông tin như họ tên, mã đặt chỗ, hãng xuất, địa chỉ đại lý. Đặc biệt, ngày xuất vé là 30/5, nhưng hôm chúng tôi làm thủ tục là 21/6. Từ đó cho đến nay chúng tôi cũng không nhận được thông tin gì từ phía đại lý, hãng vé cho chuyến bay đi Thái Lan ngày 1/7.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, chính sách hoàn vé để lấy lại tiền tùy thuộc vào từng hãng bay và hạng vé. Với vé máy bay Vietnam Airlines mà Ngọc Anh mua cho khách hàng, hiện hãng đang đưa ra 2 hình thức hoàn vé cho người dùng lựa chọn: hoàn vé sang voucher hoặc về hình thức thanh toán ban đầu như tiền mặt, tài khoản. Theo đó, với phương án 1, khách hàng được hoàn 100% giá trị chi hoàn, miễn phí hoàn vé; voucher được thanh toán sau 5 ngày kể từ ngày xuất, thời hạn sử dụng 1 năm. Sau 3 tháng kể từ ngày xuất, nếu không có nhu cầu sử dụng, voucher được phép hoàn về hình thức thanh toán ban đầu, thu phí hoàn theo điều kiện giá vé. Với phương án 2, mức phí hoàn theo điều kiện giá vé; thời gian hoàn tiền sau 3 tháng kể từ ngày bay chặng cuối cùng ghi trên vé.

Như vậy, nếu nhóm Ngọc Anh mua và hủy vé máy bay thì hãng sẽ hoàn trả 100% chi phí mua vé. Hoặc nếu có phải trừ phí hủy vé thì cũng chỉ hết khoảng 300.000 đồng. Trong khi đó, mỗi ngày có hàng chục khách phải trả tiền mua vé máy bay quốc tế để làm hộ chiếu thì số tiền nhóm làm hộ chiếu thu của khách sẽ rất lớn.

Theo luật gia Trần Nhật Minh (Chi hội Luật gia, Ðoàn luật sư TP. Hà Nội), căn cứ theo Ðiều 16, Thông tư 07/2016/TT-BCA của Bộ Công an thì cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận làm thẻ CCCD bao gồm: Cơ quan quản lý CCCD Công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó; Cơ quan quản lý CCCD Công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành trực thuộc T.Ư đó; các trường hợp đổi CCCD theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Ðiều 23 Luật CCCD và cấp lại CCCD đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư khác. “Hiện nay, pháp luật chưa cho phép các đơn vị bên ngoài ngành công an làm các dịch vụ liên quan đến cấp hộ chiếu, CCCD. Do đó, cơ quan chức năng cần điều tra, làm rõ việc các đối tượng nhận tiền để làm dịch vụ này”, luật gia Trần Nhật Minh nói.